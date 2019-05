von Tina Prause

Küssaberg (tpr) Trotz nicht ganz so guter Wetterprognose für das Wochenende eröffnet das Reckinger Freibad am Samstag die diesjährige Badesaison. Für viele neu sein wird das Gesicht von Dirk Wunn (48 Jahre). Der aus Bechtersbohl stammende Rettungsschwimmer und gelernter KFZ-Mechaniker tritt in die Fußstapfen von Bademeister Rino Schärrer, der nach 14 Jahren im Herbst in den Ruhestand geht.

Bis dahin wird er natürlich noch zur Verfügung stehen, wenn Dirk Wunn Fragen hat oder Unterstützung benötigt. Aber die Hauptarbeit wird er schon jetzt an seinen Nachfolger abgeben. „Etwas flau ist mir schon im Magen, das alles unter einen Hut zu bekommen, bevor sich die zeitlichen Abläufe eingespielt haben“ sagt Dirk Wunn ehrlich. Denn die offizielle Berufsbezeichnung „Betriebsleiter Ortsteil Reckingen„ beinhaltet zusätzlich zur täglichen Arbeit im Freibad während der Sommermonate, die ganzjährige Pflege der gut 23 000 Quadratmeter Grünfläche, des Dorfgemeinschaftshauses und der Reckinger Waldhütte.

Bereits seit Anfang April befindet sich Dirk Wunn in der Einarbeitung mit Unterstützung von Rino Schärrer. Gemeinsam haben sie das Freibad und die dazugehörige Technik auf die Saison vorbereitet. Beide kennen sich schon viele Jahre und auch mit Heidi Schubert, seit 20 Jahren Kiosk-Betreiberin des Familienbads, ist er schon weit über zehn Jahre bekannt. „Wir haben jetzt schon einen offenen Umgang miteinander“ freut sie sich und ist sich sicher „das werden wir schon meistern“.

Als oberste Priorität gilt für Dirk Wunn, dass die Besucher des Freibades auch weiterhin so viel Spaß haben wie bisher. Der familiäre und freundschaftliche Umgang hat ihm schon immer gefallen, so dass er schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt hat, innerhalb der Gemeinde zu arbeiten. Als dann die Stelle des Betriebsleiter Reckingen ausgeschrieben wurde, hat er „einfach die Chance genutzt“ erinnert sich Dirk Wunn. Der scheidende Bademeister Rino Schärrer freut sich ebenfalls über die gelungene Nachfolge.

„Man wächst da mit rein, es fängt ja nicht gleich mit einem vollen Freibad an“ sagt er beruhigend. „Wichtig ist, dass man Sonne und Kinderlärm mag und diplomatisch ist“ empfiehlt er weiterhin lachend. Auch das sollte für Dirk Wunn kein Problem sein, der vor seiner jetzigen Tätigkeit auch schon als Busfahrer tätig war und unter anderem Schulkinder chauffiert hat. Zunächst allerdings wird er sicher erst mal die wetterunempfindliche Frühschwimmergruppe kennenlernen, die seit Jahren jeden Morgen ihre Bahnen schwimmt und ganz bestimmt am Samstag die Saison eröffnen wird.