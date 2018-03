Küssaberg Fotoclub Küssaberg wählt Roland Hotz zum neuem Ehrenmitglied

Die Mitglieder des Fotoclubs Küssaberg bestätigen den Vorstand des Fotoclubs Küssaberg. Versammlung ernennt Roland Hotz zum neuen Ehrenmitglied.

Küssaberg (kur) Komplett wiedergewählt wurde der Vorstand im Fotoclub Küssaberg bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Gasthaus "Engel" in Rheinheim. Der langgehegte Wunsch nach einer Lagermöglichkeit für die im Vereinsbesitz befindlichen Rahmen, Elektrogeräte und spezielles Fotomaterial konnte im vergangenen Jahr endlich erfüllt werden. Sie fanden eine geeignete Räumlichkeit in Eggingen. "Zwar müssen wir monatlich Miete zahlen, aber wir haben endlich eine Raum für unsere Gerätschaften und brauchen sie nicht mehr bei den einzelnen Mitgliedern unterbringen. Das war mitunter schon manchmal ein wenig umständlich." so der Vorsitzende Michael Götz. Nachdem Arthur Ips als Stellvertreter des Bürgermeisters zunächst die Grüße der Gemeinde und des Bürgermeisters überbrachte, führte er die Neuwahl durch, welche relativ schnell vonstatten ging, weil der komplette Vorstand wiedergewählt werden konnte. Als dann die Wahl vorüber war, fand von dem Vorsitzenden Götz noch eine Ehrung statt. "Lieber Roland Hotz, Du bist jetzt 40 Jahre in unserem Verein. 38 Jahre davon hat Du gewissenhaft unsere Kasse geführt." Hotz wurde mit einer Urkunde und einem Präsent überrascht. Götz liess es aber nicht dabei bewenden und fragte die anwesenden Mitglieder, ob sie mit einer Ernennung zur Ehrenmitgliedschaft von Hotz einverstanden wären. Dem wurde einstimmig zugestimmt. Der Küssaberger Fotoclub wurde 1976 gegründet und besteht zurzeit aus 34 Mitgliedern und trifft sich an jedem 3. Mittwoch im Gasthaus Nimmersatt in Oberlauchringen. Auch trifft man sich regelmäßig im Bürgerhaus in Dangstetten. Bei diesen Treffen im letzten Jahr wurden Themen wie "Gegenlicht", "Bergwelt", "Nebel" oder "Tierpark/Zoo" behandelt. Der Club hatte bereits Ausstellungen im Rathaus in Rheinheim und nahm an der grenzüberschreitenden Kulturnacht 2017 in Küssaberg teil. Mit Clubabenden und Workshops bietet er die Vielfältigkeit der Fotografie dem breiten Publikum an und wünscht sich dabei auf größeres Interesse zu stoßen. Gerade auch heute in der digitalen Welt, kann man beim Fotografieren Fehler machen, die bei einer guten Information zu vermeiden wären. Auch werden sie wieder ab 16. März 2018 drei Wochen lang in der Klosterschüer in Ofteringen eine Ausstellung haben.