von Stefan Kurczynski

Der Ortsteil Reckingen kommt in diesem Jahr aus dem Feiern nicht heraus. Erst die Vereinsjubiläen der Reckinger Narren und Guggenmusikern. Jetzt lädt der Förderverein des Narrenvereines Reckingen noch zum 33. Dorffest in Reckingen ein. Ein ausgewogenes Programm, gutes Essen und hoffentlich schönes Wetter laden zum Verweilen.

Oldi-Traktoren-Ausstellung

Das Dorfzentrum in Reckingen bildet wieder die Kulisse der Veranstaltung, an welcher der Musikverein Rheinheim um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert das Fest eröffnet. Wie beim letzten Fest gibt es wieder köstlichen Most für die Erwachsenen und für die Kleinen ein leckeres Eis zur Begrüßung. Auf dem Programm stehen Fahrten mit dem Dorfzügle, Kinderschminken & Spielwiese.

Bei hoffentlich strahlendem Wetter erwartet Reckingen am kommenden Sonntag seine Gäste. | Bild: Stefan Kurczynski

Höhepunkt ist eine Oldi-Traktoren-Ausstellung des Oldi-Traktorenclubs Küssaberg und die Showeinlage der „Aerobic-Girls“ vom TV Reckingen. Neben vielen Leckereien gibt es auch wieder einen „Bayrischen Frühschoppen“ mit Weizenbier, Weißwurst und Brezel, sowie die allseits beliebte Reckinger Kartoffelwaffeln. Für jeden Geschmack ist wieder etwas dabei. Glanzvoller Höhepunkt am Nachmittag sind dann die „Original Kadelburger“ mit zünftiger Musik. Das Ganze beginnt am 2. Juni, ab 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Reckingen.