Küssaberg Feuerwehr Küssaberg ehrt verdiente Mitglieder

Gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Weber konnte Kommandant Thomas Werner Urkunden an 14 Kameraden für langjährige Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr verleihen. Rolf Küpfer und Gerhard Roder erhalten besondere Auszeichnung.

Küssaberg (kur) Bei der ersten im neuen Feuerwehrgerätehaus stattgefundenen Hauptversammlung standen neben der Wahl des Kommandanten und seiner Stellvertreter auch einige Ehrungen an. Wiedergewählt wurde zum Kommandanten mit überwältigender Mehrheit Thomas Werner. Ihm zur Seite stehen in den nächsten Jahren als erster Stellvertreter Martin Morath (Einsatzabteilung West) und als zweiter Stellvertreter Klaus Klauser (Einsatzabteilung Ost). Gemeinsam mit Bürgermeister Weber konnte Werner Urkunden an 14 Kameraden für langjährige Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr verleihen. Michael Frank wurde für 40 Jahre ehrenamtlichen Dienst geehrt. Er ist mit seinen 58 Jahren noch immer Atemschutzgeräteträger. Daneben ist er auch als Maschinist mit allen Geräten und Fahrzeugen vertraut und bedient sie auch noch. Nicht anwesend waren Maurizio Zayadatz (zehn Jahre), Dieter Gerspacher (20Jahre), Maik Noack (25 Jahre) und Jochen Müller (30 Jahre).

Anschließend übernahm Kreisverbandsvorsitzende Manfred Rotzinger die Ehrung zweier besonders herausragender Kameraden. Die Ehrennadel in Silber des LFV Baden-Württemberg überreichte er an Rolf Küpfer mit den Worten: "Du bist jetzt seit 1981 bei der Feuerwehr engagiert, davon 25 Jahre Abteilungskommandant, 2003 zum Oberbrandmeister befördert und kümmerst dich seit Jahren um die Funkausbildung der Wehren im Landkreis und um Anschaffungen von Gerätschaften, was nicht immer so einfach ist. Seit 20 Jahren bist du auch noch Schiedsrichter Obmann, und das alles ehrenamtlich." Nach Küpfer wurde Gerhard Roder mit dem Ehrenkreuz der Deutschen Feuerwehr gehrt. Rotzinger: "Lieber Gerhard, Du bist nunmehr seit 1973 Mitglied der Feuerwehr, davon warst Du 15 Jahre Kommandant der Gesamtwehr mit sechs Abteilungen. 2003 wurdest Du zum Hauptbrandmeister befördert, warst Ausbildungsleiter für Atemschutz, hast dich sehr um die Jugendfeuerwehr und auch um die Zusammenarbeit mit Schweizer Kameraden bemüht."