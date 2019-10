von Stefan Kurczynski

Auf ein relativ ruhiges Jahr konnte Feuerwehrkommandant Thomas Werner zurückblicken. Nur zu elf Einsätzen musste, die mit 102 aktiven Kameraden starke Küssaberger Feuerwehr, im Jahre 2019 bisher ausrücken. 2018 waren es noch 29 Einsätze. „Besonders stolz bin ich auf den Ausbildungsstand der FFW- Küssaberg. Im Jahr 2019 haben bisher 48 Kameraden einen Lehrgang, eine Wiederholung oder ein Seminar besucht. Dazu gehört unter anderem die Ausbildung an den Atemschutzgeräten, wie auch der Motorsägen-Grundkurs“, so Werner. Er wies auch auf die letzte Funkübung hin, die als Schwerpunkt das sogenannte Unwettermodul hatte (ausgearbeitet von Klaus Klauser und Rolf Küpfer).

Großes Interesse herrschte an der Hauptversammlung der Feuerwehr Küssaberg. Bild Stefan Kurczynski

Beim Tätigkeitsbericht der Jugendfeuerwehr und deren Ausbildung, berichtete Vivien Schlaak (stellvertretende Ausbilderin-Jugendfeuerwehr Küssaberg): „In diesem Jahr haben wir einen Mitgliederstand in der Jugendfeuerwehr von 32 Mitgliedern, davon 28 Jungs und vier Mädels. Das erfreuliche ist, dass bereits jetzt schon Kids in der Warteschlange stehen, um aufgenommen zu werden.“ Auch berichtete sie über ein erfolgreiches Ausbildungsjahr 2018/19. Der Höhepunkt der Versammlung war nach der formalen Sitzung, die Ehrungen langdienender Kameraden, sowie eine Beförderung. Diese wurden von Bürgermeister Manfred Weber und Kreisbrandmeister Clemens Huber durchgeführt.

Im Einzelnen konnten geehrt werden: Sebastian Seiter (10 Jahre), Raphael Schuh (15 Jahre), Klaus Klauser und Florian Frank (beide 16 Jahre), Ralf Vog und Martin Morath (beide 20 Jahre), Markus Haberstock, Roland Leitner und Felix Berg ( alle drei für 25 Jahre), Markus Wiener, Kommandant Thomas Werner und Ulrike von Roth ( alle drei für 30 Jahre Zugehörigkeit). Heiko Weißenberger wurde nach seinen bestanden Lehrgängen zum Löschmeister befördert.

Die Feuerwehr Küssaberg will im nächsten Jahr, am 17. Mai 2020, die große Veranstaltung „Schau und trau Dich!“ unter der bewährten Leitung von Rolf Küpfer wieder abhalten. Da wird alles, was mit der Feuerwehr zu tun hat, wie zum Beispiel Brände löschen, Personen aus den Autos retten und vieles, vieles mehr gezeigt. Die Hauptversammlung beendete Feuerwehr Kommandant Thomas Werner mit dem Leitsatz der Feuerwehr: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, Einer für Alle, Alle für Einen.“

Die Küssaberger Feuerwehr ist im April 2018 in ein neues Feuerwehrgerätehaus eingezogen und wurde neu aufgestellt. Es gibt nun den Standort West, Mannschaftsstärke 50, geleitet von Martin Morath, den Standort Küssaberg-Ost in Dangstetten und Bechtersbohl, Mannschaftsstärke 32, geleitet von Klaus Klauser, den Standort Küssnach, Mannschaftsstärke 18, geleitet von Jürgen Bruns. Daneben gibt es in Dangstetten die Jugendfeuerwehr, Stärke 32, geleitet von Udo Kaiser sowie die Seniorenabteilung mit 40 Mitgliedern, geleitet von Peter Amann.