von Stefan Kurczynski

Zur ersten Hauptversammlung lud am Samstag die FeuerwehrKüssaberg, Abteilung West. AbteilungsleiterMartin Morath konnte in seinem Jahresbericht in der gut besuchten Versammlung den Anwesenden mitteilen, dass das Jahr 2018, was die Einsätze betraf, ein relativ ruhiges Jahr wahr. Die Einsätze jedoch, die auf sie zukamen, hatten es in sich. So konnten in Reckingen und in Kadelburg durch die Umsicht der Bewohner und dem raschen Eintreffen der Feuerwehr größere Brände verhindert werden. Besonders schwer war für die Kameraden der Wehr der Unfall in Reckingen, bei dem ein junger Bürger der Gemeinde Küssaberg sein Leben verlor.

Fortbildung und Ehrungen

Insgesamt musste im Jahr 2018 zu 16 Einsätzen ausgerückt werden, was den Kameraden der Küssaberger Wehr die Gelegenheit gab, Kurse zu besuchen und ihr Wissen aufzufrischen und zu erweitern. Aber auch Ehrungen kamen an diesem Abend nicht zu kurz. So konnte Dieter Gerspach für 20 Jahre Dienst und Michael Schnäbele für 10 Jahre geehrt werden. Beide erhielten jeweils eine Urkunde überreicht. Bürgermeister Manfred Weber betonte in seiner Begrüßungsrede noch einmal die gute Zusammenarbeit der Feuerwehr mit der Gemeinde und der Bevölkerung. "Die Feuerwehr hat auch in unserer Bevölkerung einen sehr großen Rückhalt und viel Anerkennung für das Ehrenamt, das durch die Kameraden ausgeführt wird. Wenn man mit der Bevölkerung redet, erfährt man, wie die Wehr in unserer Gemeinde geschätzt wird."

Beste Probenbesucher

Martin Morath konnte noch insgesamt 18 Kameraden für 100-prozentigen Probenbesuch ehren. Den Anfang machten: Gerd Bercher, Hubert Bercher, Rolf Küpfer, Martin Morath, Micheal Schnäbele und Sebastian Seiter. Teilweise auch in Abwesenheit konnten Karl Amann, Elias Bonauer, Florian Frank, Sven Haberstock, Felix Königs, Michael Köpfer, Ralf Krause, Sebastian Schwarz, Martin Stoll, Thomas Werner, Markus und Stefan Wiener für 100-prozentigen Probebesuch geehrt werden.