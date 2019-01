Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, für den Gemeinderat zu kandidieren?

Ich wurde von einem Gemeinderatsmitglied angesprochen. Hin und wieder hatte ich als Zuhörer an Sitzungen teilgenommen. Das interessante Aufgabengebiet als Gemeinderat hat mich dazu bewogen, 2014 zu kandidieren.

Und die Familie stand von Anfang an dahinter?

Da gab es überhaupt keine Probleme. Abends können wir die Termine recht gut koordinieren. Und ansonsten springt gerne jemand von der Familie ein.

Die Kinder sind krank, weder Oma, Opa, Mann haben Zeit und es ist ein Termin für den Gemeinderat – und nun?

Normalerweise findet sich bei uns jemand der Zeit für die Kinder hat, auch in Notsituationen. Ansonsten gäbe es auch die Möglichkeit, sich für einen Termin im Vorfeld zu entschuldigen. Das geht ohne Probleme.

Gerade Frauen machen sich Sorgen, dass sie neben Familie und/oder Beruf, Vereinsleben, der Aufgabe nicht gewachsen sind oder dass es ihnen zu viel wird. Wie sehen Sie das?

Ich bin nicht berufstätig, habe Spaß bei meinen Aufgaben in der Familie. Aber die Arbeit im Gemeinderat bringt mir Abwechslung. Ich sehe sie als Ausgleich.

Warum ist die Aufgabe, Ihrer Meinung nach, gerade für Frauen interessant?

Es gibt mehrere Themen im Gemeinderat, mit denen sich naturgemäß eher Frauen beschäftigen. Sie sind meist enger in die Familie eingebunden und machen dabei andere Lebenserfahrungen. Auch weil sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen. Wichtig ist, dass auch die Meinungen der Frauen im Gremium vertreten sind.

Welche Vorteile bringen Sie persönlich mit in den Gemeinderat?

Meine Vorteile sehe ich darin, dass ich durch meine Kinder direkte Einblicke in den Kindergarten und beide Schulen habe. Und durch mein Hobby auch noch die Feuerwehr. Alles auch Aufgaben des Gemeinderates. Außerdem bin ich hier aufgewachsen und kenne die Gemeinde, sowie das Gemeindeleben schon von klein auf.

Was macht Ihnen besonders Spaß an der Tätigkeit?

Die Vielseitigkeit der Aufgaben. Wir sind sowohl Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, behandeln aber auch viele interessante Themen in den Sitzungen oder direkt vor Ort.

Und nun als Fazit – warum soll ich mich im Gemeinderat engagieren?

Als Gemeinderat kann ich mich aktiv einbringen, an der Entwicklung der Gemeinde teilnehmen, Entscheidungen mit treffen und bekomme Einblicke in viele unterschiedliche Bereiche. Der Gemeinderat versucht, das Beste für die Gemeinde und ihre Bewohner zu erreichen mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und den eigenen speziellen Fähigkeiten, die jeder einzelne mitbringt.

Zur Person

Ulrike von Roth ist 45 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern. Die gelernte Erzieherin wohnt in Dangstetten. Schon in jungen Jahren ist sie der Feuerwehr beigetreten und bis heute treu geblieben. Weiter unterstützt sie die Übungsleiterin der Vorschulgruppe des Turnvereins in Dangstetten und ist Mitglied der Arbeitsgruppe "Belebung Ortsmitte Dangstetten". Bei der Kommunalwahl im Mai wird sie wieder für die CDU kandidieren.