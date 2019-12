von Stefan Kurczynski

25 Jahre ist es nun her. Am 29. Dezember 1994 wurde die Hochrhein Karateschule Küssaberg gegründet. Nach Zustimmung durch die Gemeinde startete der erste Anfängerkurs am 10. Februar 1995. Es war ein Riesenaufkommen am ersten Abend mit mehr als 100 Besuchern, 50 blieben da als Mitglieder, davon waren etwa dreiviertel Kinder.

Heute zählt der Verein 32 aktive und 16 passive Mitglieder. Der Zufall wollte es nun, dass alle Mitglieder, die einen höheren Gurt hätten machen können, auf diesen Moment gewartet haben, um ihn genau zu diesem Termin in Händen zu halten. So kam es, dass am vergangen Freitag 25 Karatekas des Vereins an einem Tag die Prüfung ablegten.

Geprüft wurden sie von Werner Fuchs (2. Dan). Trainiert wurden die Karatekas von Trainerin Juanita Kurczynski (2. Dan), den Co-Trainern Tosca Mehler (1. Dan), Mirko Groß (1. Dan), Justin Bauder und Manuel Schreck (beide 1. Kyu).

Die Vorsitzende Patricia Dinh-Hölderle zeigte sich sehr erfreut darüber, dass alle Prüflinge, die angetreten waren, auch bestanden haben. Am gleichen Tag wurden auch noch vier Prüflinge aus dem befreundeten Karateverein Budo Sport aus Lauchringen bewertet. Auch sie haben jeweils ihre Prüfung bestanden.

Die befreundeten Karatekas vom Budo Sport aus Lauchringen. Von links: Ralf Gehringer (Vorsitzender Budo-Sport Lauchringen), Ellen Wist (7. Kyu, orange), Alexander Wist /(6. Kyu, grün), Nikolas Gebhard (5. Kyu, blau), Eugen Pleninger (7. Kyu, orange) Lauchringens Trainerin Ulrike Silberhorn, Prüfer Werner Fuchs sowie Patricia Dinh-Hölderle (Vorsitzende Hochrhein Karateschule Küssaberg). | Bild: Stefan Kurczynski

Prüfer Werner Fuchs sagte nach der Prüfung: „Ich kann beiden Vereinen gerne bescheinigen, dass ihre Trainer und Trainerinnen hervorragende Leistungen erbracht haben und ihre Schützlinge sehr gut ausgebildet haben.“

Bestanden haben im Einzelnen: Jason Rinck, Christian Rienäcker, Tamara Mehler, Jamie Scheuble und Florian Maier (alle 9. und 8. Kyu, gelb), Sven und Jennifer Stenger, Jan Seebrand, Ben Schwichtenberg, Emma Magdalena Schöne, Hanna Ortlepp, Talea Ohlberg, Davide Nußhär, Lorenz Maier, Leonie Kolbe, Anna-Sophia Hegmann und Marie Luise Bruns (alle 7. Kyu, orange), Jonas Vögele, Melena Merk, Oliver Bernhard und Pablo Behrendt (alle 6. Kyu, grün), Jonas Seebrandt, Maximilian Prause, Lisander Ohlberg, Emin Kululoski, Konstantin Ilg, Angelina Hansmann, Mika Ebi und Raymond Dinh (alle 5. Kyu, blau).