Küssaberg "Emma" begleitet Valerie auf Schritt und Tritt

Die zwölfjährige Valerie ist seit der dritten Klasse praktisch blind, nur noch hell und dunkel kann sie unterscheiden. Doch das hält die Schülerin der Gemeinschaftsschule Küssaberg nicht davon ab, ihre Ziele zu erreichen – Freunde und Familie unterstützen sie dabei tatkräftig.

In der Gemeinschaftsschule in Küssaberg gibt es eine besondere Schülerin: Valerie ist zwölf Jahre alt und blind. Bis zur dritten Klasse reichte ihr eine Sehbehindertenausstattung, doch dann verschlechterten sich ihre Augen so stark, dass sie heute nur noch hell, dunkel und sehr kräftige Farben erkennen kann. Das hält Valerie aber nicht davon ab, eine Regelschule zu besuchen und gemeinsam mit ihren Mitschülern aus der sechsten Klasse zu lernen. Im Unterricht wird sie seit der ersten Klasse von Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) unterstützt. Für eine Woche lang habe ich das übernommen.

Bei unserer ersten Begegnung ist Valerie sehr freundlich und aufgeschlossen, als ich ihr Fragen stelle, um sie besser kennen zu lernen. So erfahre ich, dass sie ihren ständigen Begleiter, den Blindenstock, auf den Namen "Emma" getauft hat. „Ich will nicht immer nur Stock sagen, das ist blöd“, erklärt sie mir. Emma hilft ihr, sich im Schulgebäude und auf dem Pausenhof zurecht zu finden. Es ist beeindruckend, wie flink Valerie unterwegs ist. „Vor meiner Einschulung in die fünfte Klasse hatte ich eine Woche Mobilitätstraining“, erzählt sie. „Da habe ich das Schulgebäude und alle meine Wege so gut kennen gelernt, dass ich sie sogar fast ohne Emma ablaufen könnte.“

Im Unterricht braucht Valerie weder Stift noch Heft, für sie geht alles digital auf dem Laptop und ihrer Braille-Zeile, eine Art kleine Tastatur, die per USB-Kabel angeschlossen wird. Die Braille-Schrift ist die Punktschrift für Blinde; ein spezielles Programm arbeitet Texte so um, dass diese auf der Braille-Zeile angezeigt werden. In dieser Woche bin ich dafür verantwortlich, dass sämtliche Arbeitsblätter oder Tests in einer für Valerie lesbaren Form in ihre Dropbox gelangen. Das heißt, ich vereinfache schnörkelige Aufschriebe so, dass sie nur noch den reinen Text oder Zahlen beinhalten – Bilder und Tabellen sind für Valerie nutzlos.

Im Unterricht hört die Zwölfjährige aufmerksam zu und macht gerne mit. Ihre Klassenkameraden und Lehrer sind sehr hilfsbereit. Schwierig wird es, wenn viel mit Bildern gearbeitet wird oder etwas schnell gelesen werden muss. Schnell mal eine Zeile zurückspringen und nach einem Schlagwort suchen, geht nicht so einfach. Die Zwölfjährige kommt in einigen Fächern aber auch sehr gut alleine zurecht, und in den Pausen tobt sie mit ihren besten Freundinnen Tanaja und Kiara herum.

Große Leselust

Seit zwei Jahren hat Valerie Klavierunterricht. „Da ich ja nicht nach Noten spielen kann, spiele ich nach Gehör“, erklärt sie mir. Zu ihren anderen Hobbies zählen Klingelball spielen und Lesen. „Im Moment lese ich die Harry Potter Bücher“, erzählt sie. „Es ist gerade so spannend, ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen und weiter zu lesen.“

Ich ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich auf Dinge zeige, während ich mit Valerie rede. Doch sie ist geduldig mit ihr, und ich lerne viel. Sie zeigt mir, wie ich ihre Hand nehmen und auf die Stuhllehne legen soll, damit sie weiß wo der Stuhl steht und sie sich nicht daneben setzt. In einer Freistunde versucht sie, mir Braille beizubringen. Sie gibt Buchstaben auf ihrem Laptop ein, und ich versuche sie mit den Fingern auf der Braille-Zeile zu ertasten. Die Punkte sind so klein und dicht bei einander, dass ich kaum einen Unterschied merke.

Die Braille-Schrift

Am Anfang ging es ihr nicht anders: „Ich habe einen einwöchigen Braille-Kurs belegt“, erzählt sie. „Es war ganz schön schwierig. Danach habe ich Zuhause viel mit meiner Mama geübt, bis ich es endlich konnte.“ Valerie und ihre Mutter Silvia Siebenhörl sind inzwischen ein eingespieltes Team. Zusätzlich zum Mobilitätstraining bekommt Valerie Schulungen im Bereich lebenspraktische Fähigkeiten. „Hier bekommt sie gezeigt, wie sie sich im Alltag am besten selbstständig zurecht findet“, erklärt die Mutter. So selbstständig Valerie inzwischen ist, so wichtig sind ihre Unterstützer für sie. „Ich bin so dankbar für ihre Schulbegleitung; ohne die könnte Valerie keine Regelschule besuchen“, so Silvia Siebenhörl.