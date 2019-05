von Tina Prause

Der katholische Pfarrer Marcus Maria Gut verlässt Ende Oktober die Seelsorgeeinheit St. Christophorus und nimmt eine neue Aufgabe am Bodensee an. Nicht nur für die Angehörigen der katholischen Gemeinde in Küssaberg, Lienheim und Hohentengen war die Nachricht ein Schock. „Auch die politische Gemeinde Küssaberg bedauert seinen Weggang, sehr sogar“, sagte Bürgermeister Manfred Weber, nach dem Bekanntwerden.

Veränderung als Chance

„Es ist üblich, sich nach zehn bis 15 Jahren neu zu orientieren“, erklärt der beliebte Pfarrer seinen Schritt. Das sei, auch wenn es nicht immer gleich sichtbar ist, für beide Seiten eine Chance für frischen Wind und Weiterentwicklung. „Den richtigen Zeitpunkt gibt es ja nie“, sagt er und erwähnt, dass er eigentlich geplant hatte, nicht vor 2020 zu wechseln. Es habe sich jetzt aber überraschenderweise eine für ihn gute Möglichkeit ergeben, die Seelsorgeeinheit in Wollmatingen/Allensbach zu übernehmen. Nach vielen Überlegungen und mit „etwas Bauchweh“ hat sich Marcus Maria Gut entschieden, diese Möglichkeit zu nutzen, und wird seine Zeit am Hochrhein im Herbst beenden.

Mit dem Gottesdienst zum Ersten Advent 2007 übernahm Marcus Maria Gut die Seelsorgeeinheit St. Christophorus. Er sei „ein Spätzünder“ gewesen. Von früher Kindheit an mit dem katholischen Glauben erzogen und aufgewachsen, wurde seine Freizeit schon immer von Aktivitäten rund um die Kirche geprägt. Er sang bei den Rottweiler Münstersängerknaben, war Ministrant und der Gottesdienstbesuch mit der Familie am Sonntag war ein Standard. Später machte er, als Jüngster von vier Kindern, nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann. Dennoch, die Prägung und das Interesse an der Kirche waren weiterhin da und zog sich wie ein roter Faden durch sein Leben.

Mit dem Ende der Banklehre merkte er schnell: „Das ist nicht meins“, und überlegte einige Zeit, wie es weitergehen sollte. Neben einem Studium der Theologie zog er auch Biologie in Betracht. Die finale Entscheidung sei während einer stillen Arbeitsphase an einem Advent-Wochenende, dass er mit der Kirche verbrachte, „wie aus dem Nichts gekommen und es ließ mich nicht mehr los“, schildert er. Diesen Schritt hat er nie bereut. „Ich werde mit dem Leben konfrontiert von Anfang bis Ende“, beschreibt er seinen Alltag.

Dabei ist das Ende – die Trauerbegleitung, etwas, dass ihm besonders am Herzen liegt. „Es ist mir ein Anliegen, hier Grenzen aufzubrechen“, sagt Gut. Etliche Erlebnisse und wunderschöne Begegnungen mit Menschen verbindet Pfarrer Gut mit seiner Zeit in Küssaberg. „Die großen Reisen, die wir mit der Kirchengemeinde gemacht haben, waren immer eine tolle Sache“, erinnert er sich. Die verbleibende Zeit will er nutzen, um die Firmung durchzuführen und alles für die Übergabe zu erledigen. Wer die Nachfolge des Pfarrers antreten wird, ist aber noch nicht bekannt.