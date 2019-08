von Stefan Kurczynski

Die Vorbereitungen zur Ferienbetreuung von Kindern und Jugendlichen in Küssaberg sind so gut wie abgeschlossen. Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro ist überzeugt: „Wir haben in diesem Jahr wieder ein großartiges Angebot.“ Ein einwöchiges Zeltlager hatte bereits in den Pfingstferien in Reckingen stattgefunden. Am 19. August startet nun das Ferienprogramm an der Waldhütte in Reckingen. Der Höhepunkt der ersten Woche ist eine Soft-Rafting Tour auf dem Rhein von Lienheim nach Kadelburg.

Silvia Schindler vom Kinder- und Jugendbüro Küssaberg freut sich auf die nun drei Wochen dauernde Ganztagsbetreuung. | Bild: Stefan Kurczynski

Dabei lernen die Kinder in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Helfern, ein Boot zu führen, zu steuern und wie man sich mit einem Boot auf dem Rhein zu verhalten hat. Zum Beispiel, dass Schwimmwesten Pflicht sind. Dabei werden sie von Irmgard Pfeifer von der Tourist-Information Küssaberg sowie von Walter Denz von Hochrhein Kanu aus Murg, unterstützt.

Wutöschingen Der Rittersteig in Wutöschingen wird eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

In der zweiten Woche, ab dem 26. August, sind die Jugendlichen im Wäschhüsle in Ettikon. Von dort aus geht es dann beispielsweise bei einem Ausflug ins „Haus der Sinne“ nach Grafenhausen. Die dritte und letzte Woche beginnt am 2. September in der Schulsporthalle in Kadelburg. Einer der Höhepunkte ist der Besuch des Rittersteigs in Wutöschingen, bei dem die Kinder sich zum Ritter schlagen lassen können, vorausgesetzt, sie haben die Aufgaben gelöst, die ihnen an verschiedenen Stationen des 4,5 Kilometer langen Rundweges gestellt werden. Den Abschluss bildet dann am Ende der Woche eine Kino-Nacht mit Übernachtung in der Schulsporthalle in Kadelburg.

Grafenhausen Wechsel im Haus der Sinne: Kathleen Mönicke wird neue Leiterin Das könnte Sie auch interessieren

In der gesamten Betreuungszeit erleben die Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren Spiel, Spaß, Spannung, Sport und Bewegung. Aber auch kreative Elemente sind über die gesamte Betreuungszeit im Angebot. So stehen das Batiken von T-Shirts, Körbe flechten, Zimmerbrunnen bauen sowie Arbeiten mit Ton auf dem Programm. Bei heißem Wetter sind auch Schwimmbadbesuche vorgesehen. Möglich ist auch ein Besuch der neuen Minigolfanlage der Gemeinde Küssaberg.

Küssaberg In Rheinheim darf ab sofort wieder Minigolf gespielt werden Das könnte Sie auch interessieren

Silvia Schindler sagt: „Wir haben es wieder geschafft, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen zu bekommen, die sich über den gesamten Zeitraum um die Kinder und das Programm kümmern.“ Damit sei auch ein reibungsloser Ablauf gewährleistet, ist sie überzeugt. In den ersten beiden Wochen wird selbst gekocht. In der dritten Woche übernimmt das Team der Schulmensa in Kadelburg die Verpflegung.