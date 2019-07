von Tina Prause

Mit dem Spatenstich für die neuen Geschäftsräume der Firma Tröndle Edelputz GmbH ist der Verwaltung und dem Gemeinderat das Schließen einer weiteren Lücke im Neubaugebiet „Neunschwanz-Erweiterung“ gelungen. Das bisher ausschließlich in Albbruck ansässige Unternehmen wird direkt neben dem neuen Lidl-Areal in Kadelburg in den kommenden Monaten gut 1,5 Millionen Euro investieren.

Neben 400 Quadratmetern Laden- und Lagerfläche sollen weiter zwei Wohnungen entstehen. „Unsere Kunden profitieren von einer hohen Flexibilität, welche wir nur durch diesen zweiten Standort erhalten können“, freute sich Anja Tröndle über den Beginn der Bauarbeiten. Auch Bürgermeister Weber freute sich über die für die Gemeinde optimale Lösung. „Es ist ein Mischgrundstück und das Konzept der Familie Tröndle Wohnraum zu schaffen, verbunden mit der Ansiedelung eines neuen Betriebes in der Gemeinde freut uns sehr“. Für die direkten Nachbarn, wie zum Beispiel die Außenstelle des Kindergarten, bleibt die Parkplatzsituation nahezu unverändert.

Lediglich zwei Gemeindeeigene Parkplätze müssen um ein paar Meter verlegt werden, um die Einfahrt und Wendemöglichkeit für die Kunden der Firma Tröndle zu ermöglichen. Ist mit dieser Entscheidung der nächste Schritt für das Neubaugebiet getätigt, wartet doch noch einiges an Arbeit auf die Verwaltung und den Gemeinderat.

Vergabe der Grundstücke im Herbst

Im Herbst werden die letzten zehn freien Grundstücke im Neubaugebiet Neunschwanz Erweiterung vom Gemeinderat vergeben. Ähnlich wie bei den Baugebieten zuvor, gibt es viele Bewerber, die hoffen, den Zuschlag für eines der Grundstücke im letzten Neubaugebiet von Kadelburg zu bekommen. Die nächsten zu vergebenden Bauplätze wird es im geplanten Neubaugebiet Wüstreben in Dangstetten geben.