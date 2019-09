von Tina Prause

Das Wetter und die Stimmung hätte nicht besser sein können, während der offiziellen Einweihung des Mehrgenerationsplatzes in Bechtersbohl. Ähnlich wie bei den vielen helfenden Händen und großzügigen Spendern während der Bauarbeiten, waren die Gäste über die Grenzen des kleinen Ortes unterhalb der Küssaburg gekommen, um gemeinsam zu feiern.

Grundstücks-Schenkung gibt Startschuss

Gut zwei Jahre ist es her, dass gemeinsam mit den Bürgern, dem Gemeinderat und Bürgermeister sowie Verwaltungsmitarbeiterin Marion Ritter über den richtigen Standort für den Mehrgenerationenplatz diskutiert wurde. Unter anderem ausschlaggebend für den jetzigen Standort war der Bechtersbohler Heinz Erhardt, der sein an den alten Spielplatz angrenzendes Grundstück der Gemeinde übertrug. Allerdings mit der Auflage, dass hier ein Mehrgenerationsplatz entstehen soll.

Was dann seit dem ersten Spatenstich folgte, kann man problemlos als Paradebeispiel einer ehrenamtlichen Aktion bezeichnen und erklärt die sehr lange Liste mit Namen, denen Bürgermeister Manfred Weber zusammen mit dem ehrenamtlichen Bauleiter Manfred Gisy während der Eröffnungsrede einen großen Dank aussprach.

Bereits um 14 Uhr, zum Beginn der Veranstaltung füllten sich die Sitzreihen. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten die Landfrauen Bechtersbohl an dem Nachmittag. | Bild: Tina Prause

Dank an ehrenamtliches Engagement

Ein besonderer Dank wurde dem Ehepaar Ebner ausgesprochen. „Viele Stunden und enorme Kraft und Ausdauer“ wurden so gut wie jedes Wochenende in die Entstehung des Platzes investiert, informierte Bauleiter Manfred Gisy die Gäste. „Ich darf mich bei ganz vielen weiteren Einwohnerinnen und Einwohnern von Bechtersbohl bedanken, die fast ausnahmslos von Anfang an Teil und Anteil an diesem Gemeinschaftsprojekt nahmen“, merkte der Bürgermeister zusätzlich an.

Weiter kamen Geld- und Sachspenden von Organisationen, Firmen und Vereinen über die Grenzen Bechtersbohls hinaus. Ebenfalls an dem Nachmittag anwesend war der beauftragte Landschaftsarchitekt Christian Burkhard, der bereits einige Mehrgenerationsplätze geplant und deren Bau mit ehrenamtlicher Unterstützung betreut hat.

„Was hier passiert ist, ist etwas ganz besonderes. Hier ist ein kompletter Spielplatz in Eigenregie entstanden“, lobte auch er das bürgerschaftliche Projekt. Mit einer großen Vielfalt an selbstgebackenen Kuchen der Landfrauen Dangstetten und einem herzhaften Angebot an Gegrilltem wurde im Anschluss an die Danksagungen gemeinsam mit allen Besuchern die offizielle Eröffnung des neuen Treffpunkts in Bechtersbohl gefeiert.