von Tina Prause

Pünktlich zum Jahresende wurde der von Christian Stöckl, Inhaber der Kunstschmiede und Metallbau Stöckl GmbH, hergestellte Weidling im neuen Kreisel in Kadelburg installiert. Das Kunstwerk soll an die jahrhundertelangen Fährbeziehungen zwischen Kadelburg und Barz-Zurzach erinnern. „Heute überqueren wir den Rhein täglich und geradezu mühelos.

Nach kurzem Nachjustieren konnte das Kunstwerk seinen endgültigen Platz einnehmen. | Bild: Tina Prause

Das war über viele Jahrhunderte hinweg eben nicht selbstverständlich. Auch daran soll das tolle neue Kunstwerk inmitten unserer Rheintalgemeinde erinnern“, freute sich Bürgermeister Manfred Weber über den besonderen Moment.

Küssabergs Kreiselkunst

Die Gemeinde am Hochrhein hat bereits vor vielen Jahren begonnen, die Innengestaltung der Kreisel mit Unterstützung der örtlichen Kunstschmieden zu etwas Besonderem zu machen. Angefangen hat, auf Initiative der damaligen Bürgermeister-Stellvertreterin Elfriede Senf, mit der Verkehrskreisel in Rheinheim. Hier begrüßt eine moderne Darstellung der Küssaburg, ebenfalls aus der Werkstatt der Kunstschmiede Stöckl, die vorbeifahrenden Autos.

Das Kunstwerk Der Weidling (flaches Boot) mit den beiden Ruderern hat ein Gewicht von circa 640 Kilogramm. Er wurde aus Cortenstahl hergestellt. Das Material gilt allgemein als besonders witterungsbeständig. Von der Planung bis zur Installation des Kreiselkunstwerks hat die Kunstschmiede Stöckl circa 212 Arbeitsstunden investiert. Installiert wurde er in knapp 30 Minuten.

Wenig später folge der Außenbereichskreisel kurz vor Kadelburg, der mit den Stelen der Küssaberger Kunstschmieden ausgestattet wurde und auf Besonderheiten der Gemeinde hinwies. Aufgrund einer EU-Vorgabe, die besagt, dass durch Kreiselkunst die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt werden darf, mussten diese abgebaut werden. In den starren Kunstwerken sah der Gesetzgeber im Falle eines Aufpralls eben diese Sicherheit gefährdet. Seitdem stehen die kunstvollen Stelen vor dem Rathaus in Rheinheim.

Konzept überzeugt Behörden

Nach Fertigstellung des neuen Verkehrskreisel in Kadelburg entschied der Gemeinderat, einen neuen Versuch zu starten, um den Kreisel zu gestalten. Kunstschmied Christian Stöckl aus Kadelburg erhielt zusammen mit Dipl.-Ing. Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig in Dogern den Auftrag, ein Konzept für einen Weidling zu erarbeiten, dass den geforderten Sicherheitsbestimmungen der Behörde gerecht wird.

Kleine letzte Arbeiten beginnen, bevor die Ruderer des Weidling enthüllt werden. | Bild: Tina Prause

Bereits im März konnte Bürgermeister Manfred Weber dem Gremium die gute Nachricht überbringen, dass die Zustimmung der Behörde erteilt wurde und somit der Auftrag an die Kunstschmiede Stöckl vergeben werden konnte. Das Kreiselkunstwerk wurde so entwickelt, dass es sich, sollte ein Auto dagegen fahren, dreht und somit den Aufprall abmildert. Christian Stöckl: „Für die Gemeinde so einen Auftrag erledigen zu dürfen, war eine tolle Sache.“ Im Januar sollen rund um den Weidling noch blaue Glassteine verlegt werden, ähnlich wie man es bereits von einigen Kunstwerken an der neuen Minigolfanlage in Rheinheim kennt. Sie sollen die Verbindung zum Rheinwasser darstellen.