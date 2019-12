von Tina Prause

Was ist eigentlich ein Ortsfamilienbuch, wie entsteht es und welche Informationen findet man dort? Mit diesen Fragen hat sich Friedrich Mensing (82) in den vergangenen zehn Jahren intensiv auseinandergesetzt. Sein Ergebnis soll Ende 2020 für alle zur Verfügung stehen in Form eines Ortsfamilienbuches für Kadelburg.

Familienforschung als Hobby

Schon vor dem Beginn der Arbeiten an dem Ortsfamilienbuch hat Friedrich Mensing als Hobby Familienforschung betrieben, seine eigene und die Familie seiner Frau erforscht. „Wir haben plötzlich Verwandte im Fichtelgebirge gehabt“, berichtet der pensionierte Funkoffizier der Handelsmarine begeistert. Als Mitglied des Vereins Computergenealogie, welcher sich mit Familienforschung befasst, begann Friedrich Mensing vor einigen Jahren alle Grabstätten im Umkreis zu fotografieren und hat Grenzsteine der Gemeinde kartiert. Schnell kam die Überlegung „dass man mit dieser Datenbank etwas anfangen müsse“, erinnert er sich. Der erste Schritt für das Ortsfamilienbuch Kadelburg war getan.

Gross am häufigsten

Seitdem hat Friedrich Mensing rund 15.513 Familiennamen erfasst, die zwischen 1550 bis 1950 in Kadelburg gelebt haben. Am Häufigsten vertreten ist hierbei der Familienname „Gross“ mit 1292 Personen, dicht gefolgt von der Familie Hässig mit 1088 Personen. Den dritten Platz belegt die Familie Bercher mit 956 Personen. „Prinzipiell ist es sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwie miteinander verwand sind“, sagt Friedrich Mensing zu den heutigen Namensträgern der jeweiligen Familiennamen.

Das Ortsfamilienbuch In einem Ortsfamilienbuch sind alle Personen einer Familie namentlich zusammengeführt. Es zeigt die Verknüpfung durch Eheschließungen, Kinder, Enkel etc. auf. Die Quellen eines Ortsfamilienbuchs sind oft Kirchenbücher. Viele detaillierte Informationen zu dem umfangreichen Thema findet man beispielsweise unter im Internet (www.genealogy.net).

Auch so manche Entwicklung von Namen sind interessant. So ist zum Beispiel der Name „Kuchemann“ in Kadelburg nicht mehr vertreten, wobei es laut Zählung 329 Personen in dieser Familie gab. „Die Mitglieder der Familie sind um die Jahrhundertwende ausgewandert“, weiß der Hobby-Familienforscher zu berichten. Ein Teil lebt heute in USA und nennt sich mittlerweile, etwas abgewandelt „Kuchemans“. Andere Familienmitglieder leben heute in England und nennen sich „Kuschman“.

Spannende Geschichten

Den Erzählungen von Friedrich Mensing über die Familien und Geschehnisse in Kadelburg könnte man Stunden zuhören und bekommt schnell selbst Lust, die eigene Familie zu erforschen. Sein Ortsfamilienbuch soll neben den Familiennamen ein paar Informationen über die Geschehnisse in Kadelburg beinhalten. Wobei er betont „es wird keine Chronik, die gibt es ja schon“. Aktuell ist er zu 95 Prozent mit seiner Arbeit fertig. „Jetzt arbeite ich noch die Fragezeichen ab“, erklärt er. Weitere und stetig wachsende Informationen zu dem Kadelburger Ortsfamilienbuch erhält man im Internet (www.Kadelburg.info).