von Tina Prause

Zusammen mit vielen weiteren Freiwilligen haben Mirjam und Manuel Tamm, ein Ehepaar aus Rheinheim, sich in Lenzkirch in einer Halle getroffen und dabei geholfen, 650 Weihnachtspakete zu packen. Die Empfänger sind schwerstkranke Kinder und Jugendliche mit ihren Familien, sowie die Kinderhospizeinrichtungen in ganz Deutschland.

Spielzeuge und vieles andere

„Die ganze Hintergrundarbeit, das, was die einzelnen Mitarbeiter organisieren, ist unglaublich beeindruckend“, berichtet Mirjam Tamm, die die aufwendige Vorarbeit des Bundesverband Kinderhospiz sehr beeindruckend findet. „Allein der Weg dahin, dass wir als Weihnachtswichtel kommen können, dafür müssen die Randbedingen erst mal gegeben sein“.

Die Unterlagen zu den Familien müssen vorbereitet sein und die Paketunternehmen, welche die Pakete gratis transportieren, sind so organisiert, dass am Abend alle Pakete auf ihre Reise gehen können. Von namhaften Spielzeugherstellern werden für die Aktion eine Vielzahl an Spielwaren für alle Altersgruppen zur Verfügung gestellt. „Die ganze Lagerhalle war am morgen voll“, erinnert sich Manuel Tamm beeindruckt.

Mehr als 6000 kleiner Söckchen wurden auf Initiative von Monika Schmees für den Bundesverband Kinderhospiz gestrickt. Als Adventskalender mit kleinen Leckereien befüllt, werden sie nun an betroffene Familien verschickt. | Bild: Bundesverband Kinderhospiz

Auch die Stimmung unter den gut 100 Helfern sei „ein unglaublich schönes Miteinander“ gewesen, resümiert das Ehepaar.

Von der Hör-CD bis zum Kuscheltier

Gut zwölf Stunden lang wurden individuell zusammengestellte Pakete gepackt und Adventskalender befüllt. Mit einer kurzen, von der Organisation geschriebenen Information zu der gesundheitlichen Situation der Kinder und Familien, wie beispielsweise „sitzt im Rollstuhl“ oder „Blind“, konnte jeder Helfer selbst entscheiden, was in die Pakete gepackt werden soll. Hier ein Gesellschaftsspiel, dort ein schönes Buch, eine Hör-CD oder Kuscheltier – die große Auswahl machte es möglich, für jeden etwas Besonderes zu finden.

„Ich habe mir jedes Mal vorgestellt, wie die Familien sich freuen, wenn sie die Pakete öffnen“, erinnert sich Mirjam Tamm lachend und freut sich noch heute darüber. Mit ihren beiden Kindern, die noch im Grundschulalter sind, hat das Ehepaar vorher darüber gesprochen, wo sie an diesem Tag mithelfen werden. Das war beiden wichtig.

„Wir sind am Abend unglaublich dankbar nach Hause gekommen, weil es uns so gut geht“ sagen beide. Im kommenden Jahr wollen sie „auf jeden Fall wieder dabei sein. Die leuchtenden Kinderaugen sind es wert“.