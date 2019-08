von Stefan Kurczynski

Die VdK-Ortsverbände Küssaberg, Lauchringen und Tiengen haben an der Reckinger Waldhütte ihr gemeinsames Sommerfest gefeiert. Viele Mitglieder hatten sich eingefunden, um bei Kaffee, Kuchen, Salaten und Gegrilltem miteinander ins Gespräch zu kommen und Neues über den Verband zu erfahren. Ulrich Breyer, Vorsitzender des Ortsvereins Küssaberg, begrüßte als Hausherr die Gäste. Seine Kollegin Kirsten Kürten vom Ortsverein Tiengen freute sich, dass so viele Mitglieder der Einladung gefolgt waren. Rolf Becker vom Ortsverein Lauchringen stellte erfreut fest, dass so viele Salate und Kuchen für diesen Nachmittag gespendet wurden. „Dafür bedanke ich mich im Namen der Ortsverbände ganz herzlich“, sagte er. Ulrich Breyer schloss in seinen Dank auch all jene ein, die im Hintergrund mithelfen, damit alles so gut funktioniert.

Fast kein Platz war mehr frei, Bänke und Tische mussten dazugestellt werden. | Bild: Stefan Kurczynski

Die Vorstandsmitglieder der Ortsverbände gaben alles, um dem Andrang an der Grillpfanne und der Kuchen- wie Salattheke Herr zu werden. Eine nennenswerte Hauptaufgabe war die reibungslose Bedienung der vielen Gäste. Dies wurde von Kirsten Kürten und ihrem Team vom Ortsverein Tiengen mit Bravour gemeistert. Gerade die Rollstuhlfahrer und andere leicht behinderte Mitglieder dankten es ihr sehr. Im Einsatz waren auch zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes, die die Gäste mit Behinderungen zu Hause abholten und wieder heimbrachten, was die Beteiligten sehr freute. Später wurden zu Gitarrenklängen Volkslieder gesungen.

Ein reichhaltiges Angebot an Salaten wurde beim VdK-Sommerfest von den Mitgliedern aufgeboten. | Bild: Stefan Kurczynski

Termin: Als Nächstes unternimmt der VdK-Ortsverband Küssaberg am Samstag, 31. August, eine Fahrt in den Schwarzwald zu Speck-Seminar und Museums-Besichtigung.