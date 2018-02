Küssaberg Drei Promille und kein Führerschein: Rollerfahrer stößt mit Auto zusammen

Bei einem Unfall in Küssaberg-Dangstetten wurde am Donnerstag ein Rollerfahrer leicht verletzt. Der Mann hat laut Polizei die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet. Bei der Versorgung des 68-Jährigen roch das Team des Rettungswagen Alkohol. Ein Test ergab drei Promille.

Ein betrunkener Rollerfahrer verursachte am Donnerstagnachmittag in Küssaberg-Dangstetten einen Verkehrsunfall. Neben seinem Alkoholkonsum wird dem 68-Jährigen auch Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen, da er keinen Führerschein hatte. Den hätte er aber zum Fahren des bis 45 km/h schnellen Rollers benötigt. Durch den Unfall verletzte sich dieser leicht. Der Mann missachtete laut Polizei kurz nach 15 Uhr in der Kadelburger Straße an der Einmündung zur Christian-Roder-Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 32 Jahre alten Autofahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten, und der Rollerfahrer stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Dagegen war der entstandene Sachschaden in Höhe von 500 Euro eher nebensächlich. Das Team eines Rettungswagens kümmerte sich um den Mann an der Unfallstelle. Da deutlicher Atemalkohol bei ihm gerochen wurde, wurde eine Alkoholüberprüfung veranlasst, die einen Wert von beinahe drei Promille ergab. Eine Blutentnahme folgte. Der Mann wird angezeigt.