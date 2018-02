Küssaberg Dorfhock und Umzug bringen in Dangstetten alle Generationen zusammen

der närrischer Dorfhock der Küssaberger Burghexen und der Umzug der Hinterbachsürpfler in Dangstetten kommen gut an.

Küssaberg (kur) "Wir gehen nicht fort, die Fasnet bleibt im Ort, alle Generationen laden wir ein unsere Gäste zu sein" – Unter diesem Motto luden am Schmutzigen Dunschtig die Küssaberger Burghexen alle Bürger und Interessenten aller Generationen auf den Dorfplatz ein. Zu alt oder zu jung, um Fasnacht zu feiern? Nicht bei den Küssaberger Burghexen. In diesem Jahr veranstalte der Verein das zweite Mal den Generationen– Dorfhock in Dangstetten. Grundidee dieser Veranstaltung ist es, fasnachtsbegeisterten Menschen jeden Alters zu ermöglichen, an der Fasnacht teilzuhaben, sich untereinander auszutauschen und gemeinschaftlich zu feiern. Nachdem die Guggenmusiker der "Hinterbachsürpfler" mit den Kindern einen Umzug gestalteten, der am Dorfplatz endete, ging es dann so richtig zur Sache.

Das Spektakel für alle Generationen fand zum einen in der Kaffeestube in Dangstetten, wie auch auf dem Gemeindeplatz, statt. Nebenräume wurden ebenfalls eingerichtet, der eine für die Kinderparty der andere für die anwesenden Senioren. Während bei der Kinder Party kostenlos Würstchen für die Kinder zubereitet wurden, konnten die Erwachsenen und Senioren im anderen Raum oder im Zelt unter sich sein. "Wir wollen einfach einen närrischen Nachmittag für alle ausrichten", so Helmut Wolf, Vorsitzender der Küssaberger Burghexen.

"Gerade für die Senioren ist das ein Erlebnis, da sie sich oft nicht mehr so richtig in der Lage sehen, noch richtig ausgiebig Fasnacht zu feiern. Aber auch für die jüngeren Erwachsenen und die Kinder war es ein toller Tag", erklärt Wolf. Besonders die Idee des Generationenhock kam bei den anwesenden Eltern und Senioren sehr gut an. Da diese Veranstaltungen (die erste war im vergangenen Jahr) eine so große Resonanz erhielten, werden die Burghexen auch nächsten Jahr einen Mehrgenerationen- Dorfhock veranstalten.

Um die Anwohner nicht unnötig zu belasten, endete die Veranstaltung gegen 22 Uhr. Die Küssaberger Burghexen wurden 1995 gegründet und zählen aktuell 22 Mitglieder. Dem Verein liegt es besonders am Herzen, die Fasnacht aufrecht zu erhalten und für Menschen jeden Alters zugänglich zu machen. Daher hat der Verein den generationsübergreifenden Dorfhock ins Leben gerufen.