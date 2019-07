von Stefan Kurczynski

Wie schon die vorhergehenden Wochenenden, als die Rheinheimer ihr Blumenfest und die Kadelburger ihr Rhyfäscht hatten, erging es auch den Dangstetter Vereinen mit ihrem 39. Dorffest, sie hatten das herrlichste Wetter erwischt. Man könnte fast meinen: Die Küssaberger haben einen direkten Draht zum lieben Gott, dass er ihnen für die Zeit der Festlichkeiten dieses Wetter schenkte.

Und voll besetzt war wieder einmal der gesamte Marktplatz und die Hauptstraße in Dangstetten. Das eigens für dieses Fest eingestellte Bedienpersonal musste noch von den Mitgliedern der einzelnen Vereine unterstützt werden, um mit dem Andrang fertig zu werden. Pünktlich um 16.45 Uhr wurde dann Bürgermeister Manfred Weber gebeten, das von ihm gestiftete Bierfass anzuzapfen. Das ließ er sich auch nicht zweimal sagen.

Volles Haus in Dangstetten, kaum ein Platz war mehr frei. | Bild: Stefan Kurczynski

Mit einem Augenzwinkern übernahm er das bereitgestellte Mikrofon und sprach zu den Anwesenden: „Liebe Mitbürger, liebe Gäste. Gerne übernehme ich den Auftrag, dieses Fass anzustechen, jedoch benötige ich dazu noch christlichen Beistand und da möchte ich gerne Herrn Pfarrer Gut bitten, mich zu unterstützen. Und das ist nicht die einzige Bitte, die ich habe. Wir haben hier heute ein Geburtstagskind, nämlich Hubert Mayer. Er soll zur Feier des Tages meinen Part übernehmen und das Fass anstechen, ich werde gerne den Zapfhahn halten.“

Traditionell stimmten Bürgermeister Manfred Weber und Pfarrer Markus-Maria Gut zusammen mit dem Musikverein Dangstetten das Badener Lied an. | Bild: Stefan Kurczynski

Und so geschah es. Nach ein paar Schlägen war es dann vollbracht und das kühle Nass konnte an die Gäste ausgeschenkt werden. Und das genoss besonders Herbert Volk, der den ganzen Tag am Grill stand und dafür sorgte, dass die Hähnchen knusprig zum Gast gelangten.

Herbert Volk bei seiner heißen Tätigkeit am Hänchen Grill. | Bild: Stefan Kurczynski

Seit Jahren übernimmt er engagiert diesen Part. An die Kleinen wurde auch gedacht, sie wurden durch den Kindergarten Sonnenkäfer bestens unterhalten und beschäftigt. Viele Kinder zeigten ihren Eltern gerne ihre Bastelarbeiten. Bevor das Duo Fun Musik dann so richtig am Abend mit ihren Oldies, Tanzmusik, Schlagern, und Party-Hits loslegten, hatten noch die Magic Diamonds vom Turnverein Dangstetten ihren Auftritt. Dieses Mal waren sie Stewardessen. Infos zu den Magic Diamonds im Internet (www.themagicdiamonds.de).

die Magic Diamonds als Stewardessen mit ihrem Flugkapitän. | Bild: Stefan Kurczynski

Zwischendurch konnten die Gäste es sich mit vielen Köstlichkeiten wohlergehen lassen. Saftige Steaks, sowie auf den Punkt gegrillte Hähnchen vom Holzkohlegrill und der Zander im Bierteig waren der Renner.