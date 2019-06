von Tina Prause

Gut 150 000 Euro hat die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg seit dem ersten Küssaberger Entenrennen vor zwei Jahren in die Renovierung der Bergkirche investiert. Die Veranstaltung selbst hat ungefähr 8000 Euro in den Finanzierungstopf gespült. Zusammen mit Rücklagen, Zuschüssen, der Freunde der Bergkirche und Spenden kam eine Summe zusammen, die gemeinsam mit dem Renovierungsplan der evangelischen Landeskirche vorlegt wurde. „50 Prozent der Kosten haben wir dann aus dem Topf der Kirche bekommen“, erklärt die Pfarrerin der Gemeinde, Andrea Kaiser, das Prozedere, bevor die offiziellen Arbeiten beginnen konnten.

Eine Herzensangelegenheit war der jetzt gepflasterte Zugang zur Kirche. | Bild: Tina Prause

„Am allerwichtigsten war uns zunächst der barrierefreie Zugang zur Kirche“, erinnert sie sich und beschreibt, dass mit dem Verlegen der Gehwegplatten auch gleich eine notwendige Sanierung des dort liegenden Kanals stattgefunden hat. Weiter musste u das Dach des Anbaus neu gedeckt werden. „Das sind dann die Arbeiten, die man nicht sieht“, merkt die Pfarrerin an.

Die Arbeiten in und um die Bergkirche in Kadelburg sind fast abgeschlossen. | Bild: Tina Prause

Deutlich zu sehen im Inneren ist allerdings die Modernisierung der sanitären Anlagen, die jetzt auch den über die Jahre gewachsenen Ansprüchen angepasst wurden. Ebenfalls gut sichtbar ist die Küchenzeile, die im Bereich der Kinderkirche eingebaut wurde. Das Team, das sonntags nach dem Gottesdienst das Kirchencafé organisiert, hatte bis zum Einbau der Küche das Geschirr immer mit nach Hause genommen und dort gespült. So ist der Raum für die Kinderkirche weiterentwickelt worden und kann heute als Gemeinschaftsraum genutzt werden. „Das ist jetzt einfach super“, freut sich die Pfarrerin.

Küssaberg Entenrennen für die Bergkirche: Die Nummer 1601 schwimmt allen davon Das könnte Sie auch interessieren

Die neu angebaute Rampe im Eingangsbereich an der Kinderkirche rundet die neue Barrierefreiheit ab. Lediglich eine Stufe, die aufgrund des Denkmalschutzes nicht überbrückt werden kann, ist geblieben. „Die Leute sind froh, dass man gut in die Kirche kommt“, fasst Andrea Kaiser das Fazit der Besucher seit der Sanierung zusammen. In der Kirche selbst gab es einen neuen Anstrich der Wände und der Sandsteinboden wurde abgestrahlt und neu versiegelt. Auch die Elektrik wurde modernisiert und die Belüftungsanlage musste neu gefasst werden.

Küssaberg Aktion für die Bergkirche: Beim Entenrennen in Küssaberg locken tolle Preise Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt ist noch ein letzter Punkt offen. „Wir brauchen eine moderne, digitale Lautsprecheranlage mit Hörschleife“, sagt die Pfarrerin und freut sich auch deshalb auf das anstehende zweite Küssaberger Entenevent. „Mit dem Entenrennen fing es an und damit soll es auch aufhören“, beschreibt sie. Am Samstag, 29. Juni, ab 11 Uhr ist es soweit am Rhypark in Kadelburg. Dann können die letzten Lose gekauft werden. Wenn um 11.30 Uhr die Roaring Tomtits auf die Bühne treten und die Stimmung mit dem Besten aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte anheizen, bleibt nur noch zu hoffen, dass man das richtige Los gekauft hat und so für einen krönenden Abschluss der Sanierungsmaßnahmen beigetragen hat.

Küssaberg Der Förderkreis Freunde der Bergkirche zu Kadelburg hat viele Ideen zum Spenden Sammeln Das könnte Sie auch interessieren