Die Küssaberger Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen hat den Auftakt gemacht und als erste Partei in der Gemeinde die Liste mit den Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl am 26. Mai benannt. Die Kandidaten wurden einstimmig gewählt. „Ich freue mich über den großen Frauenanteil“, zeigte sich das amtierende Gemeinderatsmitglied Jürgen Fesser zufrieden.

Die Kandidatur

Zur vergangenen Kommunalwahl kam in Küssaberg erstmals eine Liste der Partei Bündnis 90/Die Grünen zustande. Parteimitglied Jürgen Fesser hatte sich dafür stark gemacht und auf Kandidaten-Suche begeben. Von den sechs Kandidaten wurden Susanne Böger, Rheinheim und Jürgen Fesser, Bechtersbohl in den Gemeinderat gewählt. Für die kommende Kommunalwahl sucht die Ortsgruppe nach wie vor Kandidaten in den Ortsteilen Dangstetten und Küßnach. Auch wenn die Liste der Kandidaten bereits gewählt wurde, würden sich die Mitglieder über Nachnominierungen freuen. Der offizielle Abgabetermin für die Wahlvorschläge ist der 28. März. Eventuelle Interessierte können sich unverbindlich an Jürgen Fesser (Telefon 07742/54 56 oder per E-Mail: juergen.fesser@schlosshof-kuessaburg.de) wenden.