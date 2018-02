Küssaberg Die Narren in Kadelburg gestalten einen zauberhaften Umzug

Die Narren lassen sich beim Umzug in Kadelburg vom Wetter nicht abschrecken. Ein chinesischer Drache versucht trotzdem, den Regen zu vertreiben. Auch Kobolde sind unterwegs.

Beim diesjährigen Küssaberger Narrentreffen in Kadelburg war es etwas feucht. Aber das macht einem echten Narren nichts aus und so konnte das Treffen bis zum Schluss durchgezogen werden. Erst als der Umzug vorbei war, regnete es die größeren Tropfen. Anja Weißenberger, Vorsitzende des Narrenvereins Kadelburger Fergen, kommentierte aus erhöhter und regengeschützter Position die einzelnen Teilnehmer und stellte sie den Besuchern vor.

In Vertretung des Bürgermeisters hießen Brigitte Rossa und Bernhard Reichmann die zahlreichen Gäste und die Umzugsteilnehmer herzlich willkommen. Insgesamt nahmen am Narrentreffen in Kadelburg 25 Gruppen teil, eine 26. bildete das „Gardemaidle Marcella“. Es verkaufte kleine „Aufwärmer“ für einen guten Zweck, es sammelte damit Gelder für eine neue Bekleidung der Gardemädchen. Aus Tradition geht immer der gastgebende Verein dem Umzug voran und so führte auch der Musikverein Kadelburg gemeinsam mit den Kadelburger Fergen den Zug an.

Die Teilnehmer aus dem Kindergarten in Kadelburg waren als Zauberer und Feen unterwegs und beim Turnverein Kadelburg wurde man in den Dschungel entführt. Der Narrenverein Reckingen kam mit einem riesigen Motorrad und präsentierte seine Zirkuswelt gemeinsam mit den Schnörri-Plätzern Reckingen.

Die Feuerwehrabteilung Kadelburg führte noch einmal ihre beste Feuerwehrspritze vor und die Landfrauen kamen als „Vögel der Nacht“ zum Umzug. Als befreundete Gäste beim Narrentreffen in Kadelburg wurden ganz herzlich der Narrenverein aus Birndorf, die Guggenmusiker Güngelsuger aus Berau, der Narrenverein Guggenloch aus Aichen, die Stampfi Geischter aus Nöggenschwiel, der Narrenverein aus Grießen, die Guggenmusik Holzöpfel-Schränzer aus Schachen, die Schellenhexen aus Gurtweil und die Guggenmusik Studähaaghüüler aus Brenden begrüßt.

Ein chinesischer Drache versuchte, zusammen mit den Dangstetter Landfrauen, den Regen zu vertreiben, was ihm auch fast gelang. Zwischendurch gaben die Hinterbachsürpfler aus Dangstetten den Ton an. Der Turnverein Dangstetten führte die Gäste dann in den Zauberwald zu den Zauberern und Hexen. Meister Eder und seinen Pumuckel, gleich in vielfacher Person, riefen die Landfrauen zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Bechtersbohl in Erinnerung.

Nicht fehlen durften die Narren aus Dangstetten und die Küssaberger Rebesäck. Sie machten sich mit Konfetti und Guzele über die Besucher her. Da blieb kaum einer verschont. Nachdem, was dem Besucher hier in Kadelburg beim Narrentreffen geboten wurde, darf man gespannt sein, wenn nächstes Jahr das Treffen in Reckingen stattfindet, denn Reckingen hat sich schon etwas ganz Besonderes ausgedacht.