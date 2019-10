von Stefan Kurczynski

Der Kultur- und Sportausschuss mit dem Vorsitzenden Hubert Mayer betreut die 72 Küssaberger Vereine. Einmal im Jahr ruft der Ausschuss die Vereinsvertreter zusammen, um die Termine für das kommende Jahr zu koordinieren, um Terminüberschneidungen zu vermeiden.

Die Arbeitsgemeinschaft Der Kultur- und Sportausschuss wurde 1970 unter der Federführung von Alt-Bürgermeister Paul Stoll gegründet. In der Satzung heißt es: „Der Kultur- und Sportausschuss ist die Dachorganisation der Vereine und Organisationen. Es ist seine Aufgabe, die Vereinstätigkeiten zu fördern mit dem Ziele, eine gedeihliche Zusammenarbeit schlechthin zu erreichen.“ In Küssaberg wird das Vereinsgeschehen von einer zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe geregelt. Sie ist kein eingetragener Verein, sondern eine Arbeitsgemeinschaft. Etwa 70 Vereine bringen zurzeit viel Abwechslung und Unterhaltung in die Ortsteile und werden von dieser Arbeitsgemeinschaft betreut.

Mayer begrüßte die Vereinsvertreter gleich mit dem Hinweis: „Es sind wieder schöne Feste im alten Jahr gewesen und das schönste daran ist, dass sie alle reibungslos verlaufen sind. Keine Randale, keine Alkohol-Exzesse.“ Der Ausschuss ist bemüht, Plastik auch auf den Küssaberger Weihnachtsmärkten verschwinden zu lassen und sammelt hierzu Porzellan- und Keramiktassen für den Ausschank von Glühwein. „Wir haben bisher über 100 Tassen erhalten, die wir den Vereinen kostenlos zur Verfügung stellen. Nach der Nutzung sollten sie gereinigt wieder bei mir abgegeben werden“, informierte Mayer die Versammlung.

Waldshut Plastik- und abgasfrei – Initiativen zur Nachhaltigkeit am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Gekommen waren 38 Vereinsvertreter. Auch das Jahr 2020 wird wieder von vielen Veranstaltungen geprägt. Am 28. März ruft der Verein Natur erleben zur Dorfputzete auf. Traditionell gibt es am 11. und 12. Juni das Rhyfäscht in Kadelburg, von 4. bis 6. Juli das Blumenfest in Rheinheim sowie das Dorffest am 18. Juli in Dangstetten. Nach der Sommerpause steht am 4. Oktober das Herbstfest in Reckingen sowie am 16. Oktober der Herbstmarkt in Dangstetten im Kalender. Dieser Markt feiert dann sein zehnjähriges Bestehen.

Küssaberg Die Gemeinde Küssaberg sagt dem Plastik den Kampf an Das könnte Sie auch interessieren

Der Kultur- und Sportausschuss überraschte die Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte Dangstetten unter der Regie von Gemeinderat Gottfried Ritter mit einer Spende in Höhe von 400 Euro. „Das Geld kommt gerade recht, weil wir im nächsten Jahr unser zehnjähriges Bestehen feiern, und da haben wir uns was ganz Besonderes, auch für die Kinder, ausgedacht“, sagte Gottfried Ritter bei der Übergabe. Bürgermeister Manfred Weber sagte bei der Versammlung des Kultur- und Sportausschusses: „Es freut mich, dass die Vereine so zusammenhalten und die Kooperation mit der Gemeinde so gut funktioniert.“