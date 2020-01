Der Narrenverein Küssaberger Burghexen feiert am 18. Januar sein 25-jähriges Bestehen mit einem Preismaskenball in der Dangstetter Gemeindehalle.

Der Narrenverein Küssaberger Burghexen feiert am 18. Januar sein 25-jähriges Bestehen in der Dangstetter Gemeindehalle. Er veranstaltet erstmalig einen Preismaskenball unter dem Motto „Germanys Next Tophex“. Zum Gratulieren dabei