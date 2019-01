von Tina Prause

Die Suche nach Kandidaten für die Wahl des Gemeinderats in Küssaberg wird von Mal zu Mal schwieriger, da sind sich alle Parteien in Küssaberg einig. „Früher hat da mal ein richtiger Wahlkampf stattgefunden“, erinnert sich Gemeinderat Bernhard Reichmann (SPD). Er wird nach 30 Jahren Kommunalpolitik in diesem Jahr nicht mehr kandidieren und sucht, genauso wie die anderen Parteien, Bürger, die bei der Wahl im Mai als Kandidaten antreten möchten. Nach derzeitigem Stand werden Bernhard Reichmann und Sascha Stauch (beide SPD), Brigitte Rossa, Peter Graf und Arthur Ips (alle CDU) nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren. Für das Küssaberger Gremium sind 18 Sitze zu vergeben.

Bernhard Reichmann (SPD) war 30 Jahre Gemeinderat. | Bild: SK-Archiv

Bei der Küssaberger SPD sieht die Situation laut Bernhard Reichmann so aus: „Wir haben zwei Zusagen und vier Personen, die sich noch nicht entschieden haben. Mit sechs Kandidaten wäre ich zufrieden. Ideal wären acht.“ Ähnlich beschreibt Jürgen Fesser die Lage bei Bündnis 90/Die Grünen: „Wir haben einige Interessenten, aber bisher nur zwei definitive Zusagen. Da sollte schon noch was gehen. Mein Wunsch wären acht oder neun Kandidaten, gerne mehrheitlich Frauen.“ Für die CDU-Liste gibt es laut Clemens Stoll vier neue Kandidaten: „Wir brauchen noch mehr Kandidaten, gerade in Rheinheim und Kadelburg und gerne Frauen. Insgesamt acht wären super.“

Peter Graf (CDU) war zehn Jahre Gemeinderat. | Bild: SK-Archiv

Das aktuelle Gremium blickt auf große Projekte, wie zum Beispiel das neue Feuerwehrgerätehaus in Rheinheim oder den neuen Kreisverkehr mit allen umliegenden Baustellen in Kadelburg, zurück. Die neue Reckinger Gemeindehalle und der Bau der Schulmensa und damit verbunden die Umstellung auf die Ganztags-Grundschule haben optimal funktioniert. Auch die Modernisierung der Gemeinschaftsschule und damit verbundene Investitionen, die aktuell bis ins Jahr 2020 reichen, waren ein großes Thema.

Sascha Stauch (CDU) war fünf Jahre Gemeinderat. | Bild: SK-Archiv

Nicht zu vergessen sind die Bauprojekte zur Sanierung der Trink- und Abwasserversorgung. Hinzu kommen viele weitere Themen, die der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung bespricht und dann entscheidet, damit das Gemeindeleben weiterhin gut funktioniert. Egal, ob es darum geht, wird ein Baum am Campingplatz in Reckingen gefällt oder nicht, wie ist der Zustand unserer Feld- und Wanderwege, die Kindergartengebühren oder die Anschaffung neuer Fahrzeuge für den Bauhof – der Gemeinderat entscheidet auch hierüber.

Arthur Ips (CDU) war 30 Jahre Gemeinderat. | Bild: SK-Archiv

Mit der Entscheidung mancher Mitglieder, nicht mehr zu kandidieren, geht einiges an Wissen verloren. „Gerade die ganzen Informationen über die Gemeinde werden mir sicher fehlen“, sagt Brigitte Rossa, die auch stellvertretende CDU-Ortsvorsitzende ist, mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu ihrer Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren. Sie bedauert sehr, dass es nach wie vor schwierig ist, Frauen von einer Arbeit als Gemeinderat zu überzeugen und hofft, dass sich doch noch die eine oder andere Person für das Amt interessiert.

Brigitte Rossa (CDU) war 20 Jahre im Gemeinderat. | Bild: SK-Archiv