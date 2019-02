von Stefan Kurczynski

Einen Abend voller bunter Überraschungen bot am Samstag der Narrenverein Kadelburg, die Fergen, dem begeisterten Publikum. Die Vorsitzende der Fergen, Anja Weißenberger, begrüßte die Gäste und musste aus gesundheitlichen Gründen das Mikrofon für diesen Abend an Angelika Vog und Hans-Jörg Berndt übergeben, die gekonnt durch den Abend führten. Ein Feuerwerk von Gags und Tanz sorgte für Kurzweile.

Informativ: Angelika Vog und Hans-Jörg Berndt führten gekonnt durch den Abend. | Bild: Stefan Kurczynski

Auf der Bühne in der eigens vom sechsköpfigen Deko-Team und Helfern geschmückten Trotte gaben die Akteure alles. Unterstützt wurde der Narrenverein an diesem Abend von den Landfrauen und dem Musikverein aus Kadelburg. Eröffnet wurde der Abend vom Musikverein, der ein Medley aus bekannten Songs, wie „Kleiner grüner Kaktus" und "Ein Freund, ein guter Freund“, spielte.

Kadelburg Bunter Abend des Narrenvereins der Kadelburger Fergen e.V. Das könnte Sie auch interessieren

Danach ging es Schlag auf Schlag. Nachdem der Gardemarsch „Stars & Stripes“ von den jungen Gardemädchen aufgeführt wurde, schlüpfte Ute Denk getreu dem Motto „Dä Retro-Style isch ja jetzt In. Mir Fergen stecken mittendrin, weil mir, wenn fiere d' Fasnacht 2019, wie anno 1919" in die Rolle der Frau im Jahre 1919.

Gekonnt: Die Garde Klein mit "There's nothing holding me back". | Bild: Stefan Kurczynski

Mit dem Tanz „There's nothing holding me back“ sorgten noch einmal die Mädchen der Garde für viel Applaus. Anja Amman, in der Rolle des Schutzengels von „Gusta“, spielte überzeugend einen leicht alkoholisierten Schutzengel, der sein Augenmerk auf seine „Gusta“ hat. Vom TV Kadelburg wurden anschließend die 20er und 30er Jahre vorgestellt. Pfarrer Marcus Maria Gut lies es sich auch nicht nehmen und überzeugte gekonnt als Bundesbahnschaffner in der Bütt. Sein Wahlspruch: „Und solltet ihr mal meine Fahrgäste sein, dann ruf ich euch zu mit ganz viel Elan: Thank you for traveling with Deutsche Bahn.“ Die Garde „Teenie“ kam auf die Bühne mit dem Tanz „A little Party never killed nobody“.

Geschmückt: Die voll besetzte Trotte in Kadelburg. | Bild: Stefan Kurczynski

Zwischendurch, wenn wie beim Fernsehen Pausen sind, wird Werbung gezeigt. Diese übernahm Heiko Weißenberger und bot sein Blechtopfgeschirr an. Demonstrativ versuchte er, die Vorzüge des Blechgeschirrs darzustellen. Die drei Trauerschnallen, Martin Amann, Georg Preis und Wolfgang Roder, berichteten dann gesanglich von ihren verstorbenen Männern, bevor die Landfrauen Kadelburg ihre Tanzeinlage „Ahoi Brause“ aus der Piratenwelt darboten.

Gesungen: Die Trauerschnallen Martin Amann, Georg Preis und Wolfgang Roder. | Bild: Stefan Kurczynski

Erwähnen sollte man, dass die Akteure aller Tanzeinlagen eine Zugabe geben mussten, weil die Vorführungen so gut beim Publikum ankamen. Sven Haberstock, Michael Schnäbele und Hans-Jörg Berndt überzeugten noch in einem „Heavy Metal Seminar“. Einen außergewöhnlichen Tanz (verhüllt in Stoff) präsentierten die Fergen Ladies „Junge Hüpfer“. Angelika Vog und Martin Selb überzeugten als streitendes Ehepaar, das gerade ein Thermalbad besucht. Den Abschluss bildete die Männergarde mit „Grienle Watch“ einer Version von Bay Watch.