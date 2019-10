von Stefan Kurczynski

Ein Superwochenende bescherte der Vorstand der Guggenmusik Saustallfäger Lienheim seinen Mitgliedern. Geladen war zu einem Probewochenende nicht im Vereinslokal in Lienheim, nein es ging von Freitagabend bis Sonntagmittag in die Jugendherberge nach Todtnau. Die Proben dort waren schwerpunktmäßig auf neu einstudierte Lieder gerichtet. Für alle etwas anderes und neues. Dazu kam, dass es noch 14 neue Musiker aufzunehmen galt. Mit der Aufnahme der Neuen ist der Verein nun 47 Musiker stark.

Motto bleibt noch Geheimnis

Die Dirigentin Tatjana Simmler hatte sichtlich Spaß in der anderen Umgebung. „Es ist hier ein besonderes Klangerlebnis.“ Bei schönstem Wetter spielten sie die Abschlussprobe sogar auf dem Hof der Jugendherberge. Der Vorsitzende Alexander Schweizer verkündete sichtlich stolz: „Am 10. November ab 12 Uhr haben wir im Bürgerhaus in Lienheim die Vorstellung unserer neuen Kostüme. Den Tag haben wir zusammen mit dem Narrenverein Lienheim, den Rügihauhexen organisiert.“ Das Motto der Kostüme wird selbstverständlich noch nicht verraten. Nur so viel: Jedes Mitglied darf seiner Kreativität freien Lauf lassen und ist derzeit damit beschäftigt, bis zum Termin im November fertig zu werden.

Nach Möglichkeit sollen aber die Grundelemente erhalten bleiben. „Die Saustallfäger“ gibt es nun schon seit 1982 und sie haben aktuell 47 Mitglieder. Sie sind Mitglied im Süddeutschen Guggenmusik-Verband und waren bisher bei großen Umzügen in Heppenheim, Heidelberg, Düsseldorf, Stuttgart, Villingen und bei verschiedenen Narrentreffen dabei. Auch waren sie in Le Havre, Cholet und Saint Piérre in Frankreich. Neben ihren vielen Auftritten sind sie auch in verschiedenen Vereinen sportlich unterwegs und sind immer wieder mit der Pflege ihres ganzen Stolzes, dem Vereinsheim und der Außenanlagen beschäftigt.