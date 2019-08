von Tina Prause

Zwei Mitarbeiter der Gemeinde Küssaberg wurden im Beisein ihrer Kollegen von Bürgermeister Manfred Weber in den Ruhestand verabschiedet. Marita Klopfer wurde im vergangenen Jahr für 25-jährigen Dienst geehrtund war als Raumpflegerin an verschiedenen Standorten tätig. Joachim Jäger arbeitete 28 Jahre lang beim Bauhof der Gemeinde.

Neben dem Kindergarten und dem ehemaligen Kinder- und Jugendhaus in Kadelburg, wurde Marita Klopfer auch im Dorfgemeinschaftshaus Reckingen, der Postfiliale und dem alten Rathaus Kadelburg, dem ehemaligen Feuerwehr-Gerätehaus in Kadelburg , dem Wäschhuesle in Ettikon und der Schulmensa an der Grundschule eingesetzt. „Alleine an dieser Aufzählung sieht man, welches Vertrauen wir über all die Jahre hinweg zurecht in Marita Klopfer gesetzt haben“, lobte Bürgermeister Manfred Weber die zuverlässige Art der ehemaligen Mitarbeiterin und wünschte ihr zusammen mit ehemaligen Weggefährten und Arbeitskollegen alles Gute.

Für Joachim Jäger, der 28 Jahre als Mitarbeiter des Bauhofs die Gemeinde unterstützte, begann der offizielle Ruhestand im Mai. Der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker war für Wartung und Unterhalt der Maschinen und Geräte zuständig und genoss das Vertrauen seiner Vorgesetzten und Kollegen. Viele Baustellen der Gemeinde kennt Joachim Jäger von den Erdarbeiten bis hin zum Hochbau. Außerdem war er auch für das Gewächshaus zuständig.

„Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu bleiben“, sagte Bürgermeister Manfred Weber den Beiden zum Abschied. In geselliger Runde feierten die Neu-Ruheständler mit ihren ehemaligen Kollegen den Beginn ihres neuen Lebensabschnitts.