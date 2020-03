von TIna Prause

Nachdem Anfang des Jahres die Auftragsvergabe an das Bauunternehmen Schleith erfolgte, begannen vor Kurzem in Dangstetten die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Wüstreben„. Diese sollen, je nach Witterung, voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Aktuell geht man von Kosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro für die Arbeiten aus. Auf dem 3,1 Hektar großen Grundstück, dass zwischen dem Küferweg und der Christian-Roder-Straße liegt, sollen zukünftig gut 155 Bürger wohnen.

Hierfür wurden die Grundstücke so geplant, dass Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, sowie Doppel- und Kettenhäuser entstehen werden. Der bisherige Spielplatz im Küferweg ist in das Neubaugebiet integriert und soll ein Baugrundstück werden. Ein entsprechender Ersatz ist bereits eingeplant. Der neue Spielplatz soll direkt im Neubaugebiet entstehen.

Nicht bebaut und weiterhin erhalten werden die Bäume auf der Streuobstwiese am Ende des Areals. Die Bebauung des Neubaugebiets Wüstreben ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Den Anfang macht der Bereich, der an die Christian-Roder-Straße grenzt. Aktuell gehen die Verwaltung und der Gemeinderat davon aus, dass im Frühjahr 2021 die Vergabe der Grundstücke erfolgen kann.