von Stefan Kurczynski

Bei der der Hauptversammlung des Turnvereins Dangstetten sind wieder einmal zahlreiche Ehrungen vorgenommen worden. Gemeinsam beschlossen die anwesenden Mitglieder eine neue Ehrenordnung. Bisher war es so, dass ein Mitglied nach 40 Jahren Vereinszugehörigkeit automatisch Ehrenmitglied wurde.

Die für den Verwaltungsbereich zuständige Vorsitzende Maria Sigg führte aus: „Als Ehrenmitglied zahlt man keinen Mitgliedsbeitrag mehr. Fakt ist: In den nächsten Jahren wird es immer mehr Ehrenmitglieder geben, weil viele von uns schon als Kinder oder Jugendliche dem Verein beigetreten sind.“ Mit sofortiger Wirkung wird aber nur noch Ehrenmitglied, wer aktiv im Vorstand oder mit außergewöhnlichem Einsatz für den Turnverein tätig war. Mit großer Mehrheit wurde diese Neuerung von den versammelten Mitgliedern angenommen.

Die Ehrungen

Für 50 Jahre im Verein wurden an diesem Abend Lilo Hilpert, Agnes Jehle und auch Anna Krug geehrt. Sie alle erhielten ein Präsent und eine Urkunde. Die Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit, Brigitte Mayer, hat die Ehrungen vorgenommen. Georg Beck hatte 40 Jahre Mitgliedschaft erreicht. Er wurde bereits mit 30-jähriger Zugehörigkeit zuvor zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Für 30 Jahre Zugehörigkeit wurden Manuela Berger und in Abwesenheit Ramona Tauscher geehrt.

Der Verein

Der Turnverein Dangstetten wurde im Jahr 1966 gegründet und hat zurzeit 156 Mitglieder, davon sind 117 Kinder. Neben den Jugend- und Erwachsenen-Turngruppen gibt es einen Walking-Treff, seit 2012 die Showtanz-Gruppe Magic Diamonds und seit zwei Jahren die Mädchengruppe „Young Revolution“, die auch bei Veranstaltungen auftritt. Brigitte Mayer erinnerte abschließend an die anstehenden Termine: das Dorffest am 18. Juli und das Herbstfest am 16. Oktober, das zum zehnten Mal stattfindet.