von Tina Prause

Noch vor gut einem Jahr hatte Dr. Aziz Hamdani (70), Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Küssaberg-Rheinheim, bei der Einwohnerversammlung auf den Ärzte-Mangel in der Region hingewiesen. Zwar gilt Küssaberg mit drei Hausärzten als gut versorgt. Aber Hamdani war seit geraumer Zeit erfolglos auf der Suche nach einer Nachfolgelösung für seine seit 30 Jahren bestehende Praxis. Jetzt gibt es Erfolgsmeldungen: Küssaberg hat zwei neue Hausärztinnen.

Die Kampagne „Patient Hochrhein“ Zwei Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamts bilden das Unterstützerinnen-Team. Bei ihnen gingen bereits Anfragen von interessierten Medizinern ein – sowohl aus Deutschland, als auch aus dem Ausland (zum Beispiel Heimkehrer). Neben Hilfen bei der Stellensuche haben die Interessenten auch Hilfestellungen bei Kinderbetreuung oder Bauplatzsuche gewünscht. Mit den Ansprechpersonen in den Städten und Gemeinden, den medizinischen Einrichtungen und den Ärzten wird versucht, individuelle Lösungen zu finden.

Eine davon ist Marta Hoffmann (52), die Aziz Hamdani bereits bei der täglichen Betreuung der Patienten unterstützt. „Ich freue mich, dass jetzt jemand da ist“, sagte Hamdani zufrieden. Auch Marta Hoffmann sagt: „Ich bin sehr zufrieden hier und merke, die Patienten sind es auch.“

Es war ein glücklicher Zufall, der die beiden Mediziner zusammenführte. 2018 hatte sich Dr. Hoffmann in der Praxis von Tiberius Matcau in Kadelburg beworben. Gut 18 Jahre hatte sie eine eigene Praxis in Rumänien betrieben, bevor sie entschied, nach Deutschland zu wechseln. Die erforderliche Fachsprachprüfung dauerte länger als gedacht. Die Stelle bei Dr. Matcau war deshalb bereits vergeben, aber der Kadelburger Arzt empfahl Dr. Hoffmann seinem Kollegen Aziz Hamdani.

Tanja Sutter (von links) und Michaela Bruder, Arzthelferinnen in der Praxis Dr. Matcau, mit Dr. Eva Wimmer. | Bild: Tina Prause

Bei Dr. Eva Wimmer (36), die seit September die Praxis von Dr. Matcau verstärkt, war es die Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt, das die Aktion „Patient Hochrhein“ unterstützt. Die gebürtig aus Kassel stammende Ärztin, hat in den vergangenen Jahren in der Schweiz gearbeitet und wollte wieder „in dem Land arbeiten, das mir die Ausbildung ermöglicht hat“, erklärt sie ihren Wunsch, heimzukehren.

„Dass die intensiven Bemühungen vieler verschiedener Stellen Früchte tragen können, zeigt der Fall in Küssaberg. Die Ärztin, die mittlerweile in Küssaberg beruflich tätig ist, hat bereits während des Aufbaus der Kampagne „Patient Hochrhein“ Kontakt zum Unterstützerinnen-Team aufgenommen“, sagt Landratsamts-Sprecher Michael Swientek. Das Team war der Ärztin vor allem bei der Kontaktvermittlung behilflich.

Ebenfalls unterstützt wurden die beiden Ärztinnen von der Gemeinde. War es bei Marta Hoffmann die Wohnungssuche, ging es bei Eva Wimmer um notwendige Kindergartenplätze für ihre Kinder. „In gemeinsamer Anstrengung mit unseren langjährigen Hausärzten, der tollen Kampagne „Patient Hochrhein“ und unserer Gemeinde ist es gelungen, zwei Arztstellen in Küssaberg zu besetzen. Dafür bin ich und viele Küssabergerinnen und Küssaberger sehr dankbar“, resümierte Bürgermeister Manfred Weber.

Für Aziz Hamdani steht heute fest, dass er sich zu gegebener Zeit beruhigt zurückziehen kann. „Wir haben nichts festgelegt“, erklärt er die irgendwann anstehende Übernahme seiner Praxis durch Marta Hoffmann. „Wichtig ist, dass sie da ist und die Praxis weiter bestehen wird.“