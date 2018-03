Küssaberg Die Arbeit der Bürgergemeinschaft Küssaberg ist eine ehrenamtliche Erfolgsgeschichte

Die Arbeit der Bürgergemeinschaft Küssaberg ist weit über die Grenzen Küssabergs bekannt. Rund 700 Mitglieder leisten seit der Gründung im Oktober 2016 Tausende Einsatzstunden für die Bürger in Küssaberg.

Küssaberg (tpr) Die Hauptversammlung der Bürgergemeinschaft Küssaberg war für alle eine Premiere. Nach der Gründung im Oktober 2016 war dies das erste Zusammentreffen der Mitglieder. Der Verein präsentierte den Anwesenden eine Entwicklung, die sich sehen lassen kann. Die Bürgergemeinschaft hat rund 700 Mitglieder, die Helferinnen und Helfer haben 247 Stunden Seniorenbetreuung geleistet, 699 Stunden Familienhilfe und 331 Stunden für allgemeine Hilfestellungen. Es wurden 778 Stunden Fahrdienste übernommen und die Helfer waren in circa 40 Küssaberger Haushalten im Einsatz. 17 Busfahrer sind für 1115 Personen insgesamt 8200 Kilometer an 225 Tagen gefahren.

Gernot Strohm, Vorsitzender des Kreisseniorenrat Waldshut, lobte das Engagement der Küssaberger: "Nur gemeinsam funktioniert so etwas in so kurzer Zeit – Hut ab." Heinrich Bährle, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, führte die Gäste durch die organisatorischen Strukturen des Vereins, der in die vier Bereiche Nachbarschaftshilfe, Bürgerfreundlicher Service, Alt und Jung, sowie Wohnen im Alter aufgeteilt ist. "Melden Sie sich und bringen Sie Ihre Anregungen mit ein", forderte Heinrich Bährle alle Mitglieder auf.

Der Verein möchte sich immer an den Bedürfnissen der Gemeinschaft orientieren und weiter entwickeln. Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet wurde, leitete Bürgermeister Manfred Weber die anstehenden Wahlen für den Vorstand. Die einstimmige Bestätigung der bisherigen Personen war eine reine Formsache. Heinrich Bährle ist weiterhin Vorsitzender des Vereins, Birgit Ebi bleibt Schriftführerin und Hans Eckert ist wieder Bereichsleiter "Wohnen im Alter". Die Position des neu zu wählenden stellvertretenden Kassierers übernimmt Helmut Karlsch. Schweren Herzens musste sich der Verein eine Nachfolge für Hermann Schwab suchen, der aus gesundheitlichen Gründen das Amt als Bereichsleiter "Nachbarschaftshilfe" niederlegt. Allerdings hat man mit Helga Klauser eine würdige Nachfolgerin gefunden, die ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Mit der positiven Bestätigung der Ämter schloss der Vorsitzende Heinrich Bährle die Veranstaltung mit den Worten "es macht Spaß, ehrenamtlich für Sie tätig zu sein".