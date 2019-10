von TIna Prause

Bereits seit 2016 liefen die Gespräche zur frühzeitigen Rückübertragung des Nutzungsrechts der politischen Gemeinde Küssaberg am außer Dienst gestellten Teil des evangelischen Bergfriedhofs an die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg.

Die Kirche Mit dem Verlegen eines Weges für den barrierefreien Zugang zur Bergkirche in Kadelburg begannen vor gut zwei Jahren die Arbeiten an dem Gotteshaus. Es folgten unter anderem ein Innenanstrich, eine Modernisierung der sanitären Anlagen und ein Küchenbereich für das Kirchencafé. In der Bergkirche findet jeden Sonntag um 10.10 Uhr ein Gottesdienst statt. Parallel wird für Kinder bis zum Konfirmationsalter ein Kindergottesdienst angeboten.

Ursprünglich war die Rückübertragung laut Vertrag für 2038 vorgesehen. „Es macht Sinn, wenn alles wieder in einer Hand ist“, sagte Bürgermeister Manfred Weber während der öffentlichen Gemeinderatssitzung und informierte das Gremium über weitere Details.

Rund um die verbleibenden Gräber soll zunächst eine einheitliche Rasenfläche angelegt werden. | Bild: Tina Prause

Bei den betroffenen Grundstücken handelt es sich um die Kiesflächen neben und hinter der Bergkirche. Bereits 1992 wurden diese Bereiche außer Betrieb gesetzt, sodass seither dort keine Bestattungen mehr stattfanden und sich somit auch der Bestand der bis dahin vorhandenen Gräber sukzessive abbaute. Weiter wurden bereits mit den Angehörigen der verbliebenen Gräber entsprechende Vorgehensweisen abgestimmt. „Es wird auch keine Neubestattungen geben“, informierte Manfred Weber weiter. Bis zur regulären Rückübergabe im Jahr 2038 hätte die politische Gemeinde Küssaberg die Verpflichtung zur Pflege und Modernisierung der Anlage.

Die ebenfalls anwesende Pfarrerin Andrea Kaiser erläuterte dem Gremium die Planung der evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg. „Es soll, grün und gepflegt, ein Ort des Innehaltens und Nachdenkens werden“. Dabei betonte sie auch, dass „der Charakter des Friedhofs natürlich erhalten beibt“. Die Besucher des Bergfriedhofs soll ein einheitliches Erscheinungsbild begrüßen. Rund um die insgesamt vier verbleibenden Gräber wird, anstatt des bisherigen Kieses, Rasen angelegt. Der massiv abgesenkte Boden auf der Fläche neben der Kirche soll aufgefüllt werden. Hier ist die finale gärtnerische Gestaltung noch nicht abgeschlossen.

Mit einer Enthaltung entschied sich der Gemeinderat, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen. Pfarrerin Andrea Kaiser freute sich über den erfolgreichen Abschluss der Gespräche, auch weil die Entscheidung „für die Kirche eine Vereinfachung der Administration“ bedeute. Bereits seit dem Reformationsjubiläum hat die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg große Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in und um die Bergkirche ausgeführt. Mit der frühzeitigen Übertragung können nun letzte Wünsche und Planungen umgesetzt werden. Beginn der Arbeiten soll bereits Mitte Oktober sein.