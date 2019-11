von Hans-Jörg Seilacher

Pater Anoop (35) füllt seit Mitte Oktober die durch den Weggang von Pfarrer Marcus Maria Gut entstandene Lücke in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus, bis sich ein geeigneter Nachfolger gefunden hat. Je länger man sich mit dem Pater unterhält, desto mehr wird einem bewusst, wie sehr man in konventionellem Denken verhaftet ist. „Wir haben alles, was wir brauchen“ und „der Glaube ist das Wichtigste in meinem Leben“ sind zwei Grundaussagen des jungen Geistlichen, „und mehr muss man über mich als Person auch nicht wissen“. Bei eingehenderer Nachfrage erfährt man, dass der Seelsorger auch einen Abschluss als IT-Ingenieur hat.

Die katholische Seelsorgeeinheit St. Christophorus umfasst die Pfarreien St. Maria Hohentengen, St. Oswald Lienheim, St. Martin Kadelburg und St. Michael Rheinheim. Anoop Alex, der 1984 in Kerala geboren wurde und in Bangalore 2011 die Priesterweihe empfing, wurde von seinem Ordensoberen 2016 nach Deutschland vermittelt. Zuletzt war er in Freiburg und Radolfzell eingesetzt.

Dem Redemptoristen-Pater aus dem indischen Bundesstaat Kerala ist materieller Wohlstand nach seinem Ordensgelübde verwehrt. Er bezieht kein Gehalt, lediglich der alltägliche Bedarf wird von seinem Münchner Ordenssitz beglichen (dem wiederum Mittel vom erzbischöflichen Ordinariat zufließen). „Die Welt ist voller Wunder, wir müssen nur die Augen öffnen“ – Pater Anoop hat konkrete Hilfe durch Gebet erfahren und scheut sich nicht, davon zu berichten. Technischer Fortschritt und Naturwissenschaften – hier sieht er keinerlei Widerspruch. Audiovisuelle Vermittlung werde immer wichtiger werden, um die junge Generation an den Glauben heranzuführen.

Wissenschaftliche Erkenntnis hat für ihn volle Gültigkeit, in ihr göttliches Wirken zu erkennen und zu zeigen, das ist sein Lebensauftrag. Woher rührt diese Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven zu achten? Pater Anoop berichtet von seiner religiösen Sozialisation in einer Region, wo Hindus, Muslime und Christen selbstverständlich die religiösen Feste der jeweils anderen Konfessionen in deren heiligen Stätten gemeinsam feiern. Sicherheit im eigenen Glauben bedingt Toleranz gegenüber Andersgesinnten, sagt der Pater gerade in der aktuellen konfliktreichen Zeit. Vor jedem Gottesdienst versenkt er sich ins Gebet, denn: „Ein Priester ohne Gebet wird ohne Frucht bleiben.“