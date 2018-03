Küssaberg Der Wochenmarkt in Dagstetten hat sich als beliebter Treffpunkt etabliert

Seit acht Jahren besteht das Angebot eines Wochenmarkts in Dangstetten. Mittlerweile ist er ein beliebter Treffpunkt, der die Nahversorgung sicherstellt. Der Themenmarkt zu Ostern findet am Freitag, 23. März, statt.

Dangstetten lädt jeden Freitagnachmittag zum Wochenmarkt ein, dreimal jährlich steht dieser Markt unter einem bestimmten Motto. So auch am 23. März der Frühlings- und Ostermarkt. Gottfried Ritter war 2010 einer der Initiatoren für die Marktbelebung. Für das zehnjährige Bestehen im Herbst 2020 laufen die Planungen.

Als mit der Schließung des letzten Lebensmittelgeschäfts um die Jahrtausendwende die Nahversorgung in Dangstetten wegbrach, zeigte sich eine deutliche Versorgungslücke. Immerhin ist Dangstetten der drittgrößte Küssaberger Ortsteil, weshalb auch seitens der Gemeinde dringender Handlungsbedarf erkannt wurde. Im Zuge der Ortskernsanierung entstand der Dorfplatz im Ortszentrum. Auf Initiative von Gottfried Ritter setzten sich unter der Federführung weiterer Gemeinderäte aus Dangstetten engagierte Bürger und alle Vereinsvertreter zusammen, um ein Konzept zur Belebung der Ortsmitte zu entwickeln.

Rasch stand das Ziel zur Einführung eines wöchentlichen Markts fest, um die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln im Dorf wieder zu etablieren. „Es entstand eine enorme Dynamik“, erinnert sich Gottfried Ritter, der auch heute noch Mitglied des Organisationsteams ist. Von Dezember 2009 bis September 2010 wurden durch die Vereine und Bürger mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt. Das ehemalige Milchhäuschen, die spätere Feuerwehr-Fahrzeuggarage sowie der Mannschaftsraum wurden zur Kaffeestube und zum Mehrzweckraum, sowie zur Toilette umgebaut.

Der Wochenmarkt ist freitags, 15 bis 18 Uhr, und wurde gut angenommen. Angeboten werden heimische Produkte, alles, was man zum Leben braucht, und Selbstgemachtes. Der SV Rheintal steuert gegrillte Wurst und Getränke bei. Die Kaffeestube ist ebenfalls am Markttag geöffnet, Küssaberger Vereine betreiben abwechselnd diese Einrichtung mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee oder Tee.

Das Angebot hat sich so stark etabliert, dass der Markttag für die Gemeinde eine Bereicherung bedeutet. Der Bürgerbus steuert den Markt an, um auch den nicht mehr mobilen Bürgern diese Lebensqualität zu bieten. „Man trifft sich zum Erzählen und kauft auch noch seine alltäglichen frischen Lebensmittel ein“, freut sich Ritter und erklärt: „Bei den drei übers Jahr verteilten Themenmärkten ist das Angebot der Saison angepasst.“ Für den Jubiläumsmarkt mit Fest im Herbst 2020 beschäftigt sich das Organisationsteam Belebung Ortsmitte Dangstetten schon mit der Ideenfindung und Durchführung.

Der Ostermarkt

Der erste Themenmarkt in diesem Jahr ist in Dangstetten der Frühlings- und Ostermarkt am Freitag, 23. März, mit speziellen Ausstellern aus dem ganzen Landkreis. Es folgen am 12. Oktober der Herbstmarkt und am 30. November der Weihnachtsmarkt.