von Stefan Kurczynski

Dieser Tage haben zahlreiche Vereine Probleme, neue Mitglieder zu bekommen. So auch der Tennisclub Küssaberg in Rheinheim in den vergangenen Jahren. Sportwart Alexander Wittwer sagte: „Es wird im Prinzip immer schwieriger, die Mitglieder zu halten und junge Leute auf Dauer an einen Verein zu binden. Dieses Problem haben aber auch andere Vereine, nicht nur wir.“ Eine Idee war es daher vergangenes Jahr, sich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde nach außen zu öffnen.

Die zwölf Neuen, umrahmt von den Trainern Walter Heimburger (hinten, Zweiter von rechts), Wolfgang Berndt (hinten, Zweiter von links) und Daniel Genswein (kniend, links). | Bild: Tennisclub Küssaberg

Dazu wurde der Sichtzaun zwischen Tennisplatz und Minigolfanlage entfernt, sodass ab sofort jeder den Tennisplatz einsehen konnte und mitbekommt, was dort geschieht. Wittwer sagte: „Wir haben dann einen kostenlosen Schnupperkurs angeboten, der spontan zu zwölf Anmeldungen geführt hat.“ Dieser Kurs geht über sechs Wochen, endet Mitte August und der Verein hat bereits jetzt einige Beitrittserklärungen von den Teilnehmern erhalten. „Viele sind durch sogenannte Mundpropaganda gekommen, weniger durchs Gemeindeblatt und so. Schön dabei ist zu sehen, dass bereits unter den Neuen einige dabei sind, die mit ein wenig mehr Übung locker in der Mannschaft spielen könnten.“

Für die Anlage zuständig ist Platzwart Markus Hilpert. Er wurde schon des Öfteren von Spielern anderer Vereine um diesen Platz beneidet. Die zwölf Neuen spielen jeden Donnerstag ab 18 Uhr auf einem eigens für sie reservierten Platz. Sie können aber auch am regulären Training teilnehmen.

Patrick Maier, der Vorsitzende des Tennisclubs Küssaberg, ergänzt das Ganze noch: „Es hat sich im Jahr 2019 sehr viel getan und geändert. Seit Juli 2019 gibt es nun die Möglichkeit, die Anlage als Hobbyspieler oder Gast jederzeit auch zu mieten. Schläger, Bälle und Schlüssel hierzu gibt es bei der Tourist-Info oder dem Kiosk der Gemeindeminigolfanlage Vis à Vis.“