von Stefan Kurczynski

Bei der Hauptversammlung des Turnvereins Rheinheim wurde wieder einmal deutlich, dass Übungsleiter an allen Ecken fehlen. Damit steht der Rheinheimer Verein nicht allein da. Den anderen Sportvereinen geht es ähnlich, nicht nur in Küssaberg. Deswegen war der TV Rheinheim gezwungen, mangels Übungsleiter die beliebte Mutter-Kind-Gruppe zu schließen. Auch die Vorschulgruppe musste geschlossen werden.

Damit steht die Frage im Raum: „Machen die Fitnessstudios den Sportvereinen so eine große Konkurrenz?“ Man kann sich fragen, was günstiger ist. Da liegt der Sportverein klar vorn. Bei 173 Mitgliedern, von denen 42 Kinder und 131 Erwachsene sind, sind es die „alten Hasen“, die den Verein aufrechterhalten. Besonders in der Montagsgruppe macht es überaus viel Spaß, zu turnen, lautet der Tenor. Die anderen Gruppen stehen dem in nichts nach.

Neue Ideen

Um das Interesse am Turnverein zu wecken, plant der Verein, einen Yoga-Kurs anzubieten. Dieser wird dann von Isabelle Hein, der Vorsitzenden Sport Erwachsene geleitet. Die Planung dafür folgt demnächst. Manuela Beck, Vorsitzende Verwaltung, hatte dann die schöne Aufgabe, Turnerinnen für ihre langjährige Zugehörigkeit auszuzeichnen. Dies waren im Einzelnen: Monika von Roth (50 Jahre, abwesend), Rosi Morath (40 Jahre), Heidi Schäuble und Bruni Barabas (25 Jahre) sowie Sigrid Weißbach (zehn Jahre), außerdem die beiden Passiven Rita Hansmann (50 Jahre) und Brigitta Hauser (40 Jahre, beide abwesend). Sie alle bekamen ein Blumenpräsent, eine Urkunde und eine Anstecknadel.

Freude über Nachhaltigkeit

Bürgermeister Manfred Weber freute sich darüber und sagte: „Wenn man Mitglieder hat, die schon so lange im Verein sind, das zeugt schon von einer Nachhaltigkeit im Verein. Ich darf bei der Gelegenheit die Vereinsmitglieder einladen, am 28. April 2019 zum Tag der offenen Tür, nicht nur die neu gestaltete Minigolfanlage, sondern auch die neue Sportanlage mit Beachvolleyballfeld zu besichtigen.“

Bei den Wahlen hatte Bürgermeister Weber als Leiter leichtes Spiel. Einstimmig wiedergewählt wurden die Vorsitzende für Sport Erwachsene, Isabelle Hein, die Vorsitzende Verwaltung, Manuela Beck, und die Vorsitzende Kinder und Jugend, Ester Bussmann. Auch die beiden Kassenprüferinnen Monika Guse und Siegrid Weißbach wurden in ihren Ämtern bestätigt.