von Stefan Kurczynski

Unter der musikalischen Begleitung der Band Wälderwahn aus Rickenbach feierten die Mitglieder des Narrenvereins Reckingen ihr 50-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende des Narrenvereins Frank Gersbach begrüßte die Gäste in seiner gewohnt herzlichen Art und hob in seiner Begrüßungsrede besonders den großen Zusammenhalt der Reckinger mit den einzelnen Vereinen hervor.

„Wir treten auch am Narrentreffen hier in Reckingen als eine Gemeinschaft auf und nicht als einzelne Vereine. Wenn unser ehemaliger Vorstand, Georg Rumpel, heut von irgendwo oben runterschaut, wäre er begeistert, was aus seinem kleinen Narrenvereinspflänzle so geworden ist.“

Danach betrat Gretel Graf die Bühne und trat in die Bütt. In Reimen ging sie gekonnt die ganze Geschichte des Vereins noch einmal durch und so mancher erinnerte sich an die vergangene Zeit, die bei dem einen oder anderen möglicherweise schon vergessen war. In knapp einer halben Stunde schaffte sie es, die Geschichte des Narrenvereins Revue passieren zu lassen. Mit ein wenig Wehmut bedauerte sie es, dass die Bütt, die zu den Anfängen viel genutzt wurde, heute fast nicht mehr zum Einsatz komme, weil die Akteure auf der Bühne alles freistehend machen.

Viele Erinnerungen: Gretel Graf erzählt in der Bütt in Reimen die Geschichte des Narrenvereins. Bild: Stefan Kurczynski

Hauptprogrammpunkte des Abends waren Danksagungen und Ehrungen der vielen ehrenamtlichen Helfer, die ihre Freizeit für den Verein opferten, allen voran die noch lebenden Gründungsmitglieder des Vereins. Frank Gersbach holte sie alle auf die Bühne.

Viel Musik: Die Schnörriplätzer heizten den Besuchern ein und feierten selbst ihr 40-jähriges Bestehen. Bild: Stefan Kurczynski

Von der ersten Stunde an dabei waren Heinz Schweizer (Beisitzer 1969 bis 71, Mitglied bei der Guggenmusik, Schnörrigruppe, auf der Bühne und Dorfschmied für alle Fälle), Alois Graf (Kassier 1969 bis 73, Vereinsmetzger, prägte den Verein in den ersten Jahrzehnten), Hubert Gehringer (Beisitzer 1971 bis 75, Mitglied bei der Guggenmusik und der Schnörrigruppe, Zulieferer der Narrenbäume), Rudolf Gersbach (Beisitzer 1981 bis 83, Mitglied bei der Guggenmusik, Büttenredner bis heute, Metzger und Koch bei vielen Anlässen, Chefredakteur der Narrenzeitung), Hermann Schwab (Schriftführer 1969 bis 71, Kassier 1977 bis 89, Beisitzer 1989 bis 91, Büttenredner, Schnörrisprecher 2003 bis 2007), Gustav Gersbacher (Schriftführer 1979 bis 83, Vorsitzender 1983 bis 2001, 18 Jahre Ehrenvorsitzender, hat den Verein durch schwierige Zeiten gesteuert, ist bis heute Ideengeber, Umsetzer, Wagenbauer, Künstler und Maler.

Viele Jahre engagiert: Die Gründungsmitglieder (von links): Rudolf Gersbach, Hermann Schwab, Hubert Gehringer, Alois Graf und Heinz Schweizer. Nicht auf dem Bild Gustav Gersbach. Bild: Stefan Kurczynski

Er ist dieses Jahr verantwortlich für die Narrenzeitung, die Festschrift und die Umzug-Schilder am Narrentreffen). Umrahmt wurde das ganze mit einem Tanz der Reckinger Volldampfnudeln, einem großartigen Auftritt mit Zugabe der Schnörriplätzer und zum Schluss einem großartigen Sketch der Reckinger „Suurkrutstampfer“.

Der Narrenverein

Am 18. März 1969 haben sich 30 interessierte zur Gründungsversammlung getroffen, 24 von ihnen haben sich 24 Gründungsmitglieder eingetragen. Heute zählt der Verein 277 Mitglieder. Erster Vorsitzender war Georg Rumpel, es folgten Heinz Baumgartner (1979 bis 1983), Gustav Gersbach (1983 bis 2001) und Peter Graf (2001 bis 2011). Seit 2011 ist Frank Gersbach Vorsitzender. Der Verein ist mit den Untergruppen der Guggenmusik Schnörriplätzer (40-jähriges Bestehen) und der Maskengruppe Schnörriplätzer (20-jähriges Bestehen) sehr aktiv und engagiert sich auch bei vielen anderen Veranstaltungen innerhalb von Reckingen und der Gemeinde Küssaberg.