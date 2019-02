von Stefan Kurczynski

Ein Jahr hat Wolfgang Zimmermann das Amt des Vorsitzenden beim Museumsverein Küssaberg inne und er kann schon auf eine erfolgreiche Amtszeit zurückblicken. Sein Team besteht aus Jürgen Barabas (stellvertretender Vorsitzender), Inka Seuser-Metzeler (Schriftführerin), Rolf Bendel (Kassierer), den zwei Beisitzern Elisabeth Kirchmaier und Dora Jornot sowie den beiden Kassenprüfern Joachim Zippel und Gerry Meyer-Schierholz. Zusammen haben sie im vergangenen Jahr einige bemerkenswerte Ausstellungen ausgerichtet, wie die mit dem Karikaturisten Peter Gaymann. Auch das Jahr 2019 verspricht, interessant zu werden, wenn man das Ausstellungsprogramm ansieht.

Dauer- und Wechselausstellungen kommen an

Der Museumsverein Küssaberg, gegründet 1985, kümmert sich um die Belange des Museums in Rheinheim. Die Doppelkonzeption Dauerausstellung – Wechselausstellung wurde von Brigitte Rossa ins Leben gerufen und hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend bewährt. Dies zeigen die deutlich ansteigenden Besucherzahlen des Museums mit 1555 Besuchern im Jahr 2018.

Breites Spektrum

Dabei beschränken sich die Themen der sechs bis acht Wechselausstellung pro Jahr nicht nur auf rein historische Sujets, sondern beziehen ein breites Spektrum kultureller Bereiche und Gegenstände ein. Der Museumsverein ist stets bemüht, lokalen Ausstellern eine Chance zu bieten, ihre Werke der Öffentlichkeit darzubieten. Dabei handelt es sich einerseits um bekannte Künstler der Region, andererseits um Sammler, die Schätze daheim horten und diese noch nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben.

Darum versteht sich der Verein in dieser Hinsicht als einer der Kulturträger der Gemeinde. Er glaubt in dem Zusammenspiel von Dauerausstellung und ständig wechselnder musealer und künstlerischer Thematik, den Museumsgedanken lebendig erhalten zu können und dadurch neue Besucherschichten zu erschließen.

Große Ehre

Ein Glanzlicht bei der Hauptversammlung des Vereins in Bechtersbohl war die Ernennung der ehemaligen Vorsitzenden Brigitte Rossa zum ersten Ehrenmitglied in der Vereinsgeschichte. Ihr Nachfolger Wolfgang Zimmermann sagte: „Liebe Brigitte, nachdem ich das erste Jahr als Vorstand hinter mich gebracht habe, wurde mir klar, welche Arbeit Du in den vergangenen Jahren geleistet hast und wie viel Freizeit du geopfert hast. Neben deinen Tätigkeiten als Gemeinderat und Vorsitzende des Küssaburgbundes hast du es immer wieder geschafft, für das Museum da zu sein.“ Zimmermann überreichte Rossa zum Dank ein Präsent.

Rossa trat 1991 in den Verein ein. Von 1994 bis 1996 hatte sie das Amt der Schriftführerin inne, von 1996 bis 2000 das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. 2000 übernahm sie das Amt der Vorsitzenden, das sie bis Januar 2018 bekleidete. Neben ihren privaten Verpflichtungen sitzt sie im Gemeinderat als Stellvertretung des Bürgermeisters und ist Vorsitzende des Küssaburgbunds. Rossa dankte: „Wenn man so viele Jahre engagiert war, fällt es einem nicht so leicht, loszulassen, aber ich habe gesehen, dass der Verein in gute Hände gekommen ist und das freut mich ungemein.“

Diese und weitere Werke des Holzbildhauers Simon Stiegeler sind in der neuen Ausstellung im Museum in Rheinheim zu sehen. | Bild: Stefan Kurczynski

Die nächste Ausstellung im Museum in Rheinheim wird am morgigen Sonntag, 3. Februar, um 15 Uhr unter dem Titel „Maske-Mensch-Metamorphose“ mit Werken des Holzbildhauers Simon Stiegeler aus Grafenhausen eröffnet. Der Eintritt ist frei.