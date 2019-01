von Hans Jörg Seilacher

„Haimet am Hochrhy“ – mit diesem frei vorgetragenen Lied legte der MGV Kadelburg zu Beginn seiner Hauptversammlung ein mehrfaches Bekenntnis ab. Mit der Huldigung der Schönheit und des Sagenreichtums des Hochrheins ist eine programmatische Aussage verknüpft: Vor fünf Jahren entschieden die Sänger, aus der zahlenmäßigen Not eine musikalische Tugend zu machen. Es wurde seither zum Einen ausschließlich deutschsprachiges Liedgut im zweistimmigen Satz einstudiert. Zum Anderen darf man die Regionalhymne als Treueschwur untereinander und zum Männergesang als solchem verstehen. Kreativität ist vonnöten angesichts eines aktiven Mitgliderstands von 13 Sängern. Diese bringt insbesondere Bernd Hein auf, der den Chor bei allen Anlässen leitet, am Keyboard begleitet und Volkslieder wie Schlager individuell einrichtet.

Gutes Gehör

Was Treue bedeutet, erfährt man beinahe nebenbei: Ein Sängerkamerad wird nach schwerer Erkrankung vom Chorleiter „privat“ wieder ans Singen herangeführt. Bernd Hein hob hervor, dass der Probenbesuch von 69 Prozent durch das gute Gehör der Akteure kompensiert werde. 37 Singstunden und verschiedene Anlässe (unter anderem Volkstrauertag und Rhyfäscht) wurden gestaltet. Erich Schmidt, der die Statistik nach Bernd Hein (100 Prozent) mit Erwin Marder anführt, legte den Finger allerdings in die Wunde und forderte eine stärkere Präsenz des Vereins. Hieraus entspann sich eine lebhafte Diskussion, in die sich auch der langjährige Dirigent Ottokar Sinnemann einbrachte.

Neues Ehrenmitglied

Personelle Ausdünnung bewirkte beim Männergesangverein auch funktionelle Verdichtung: Ralf Gugel nahm einen üppigen Geschenkkorb für 25-jährige Mitgliedschaft entgegen, nachdem er seiner Pflicht als Protokollführer nachgekommen war. Zugleich hat der Geehrte auch die Ämter des Noten- und des Materialwarts inne – und nun trägt er zudem auch noch den Titel des Ehrenmitglieds.

Mit viel Vertrauen

Gemeinderat Armin Vetter dankte den Sängern für ihr unbeirrbares Engagement und führte ihnen eindringlich ihre gesellschaftliche Funktion vor Augen. „Schutzlos teilt der Sänger seine Gefühle mit und gibt damit ein Beispiel für vertrauensvolles In-Beziehung-Treten“, sagte er. Der Vorsitzende Karl Scharrer hatte seine Ansprache zum Jahresauftakt unter ein ähnliches Motto gestellt: „Wir wollen mit Vertrauen in das neue Jahr gehen.“