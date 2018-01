Küssaberg Der MV Kadelburg zeigt sich gut aufgestellt

Der Musikverein Kadelburg freut sich auf das Küssaberger Gesamtkonzert im Juni 2018. Der Vorsitzende Christian Küpfer erhält den Wanderpokal für den besten Probenbesuch.

Der Musikverein Kadelburg ist wieder gut gerüstet für das Jahr 2018. Mit dem bisherigen Vorstand, der sich laut den Mitgliedern sehr gut bewährt hat und „den Laden toll geführt hat“ geht es mit Freude in ein weiteres Vereinsjahr. Bürgermeister Manfred Weber bedankte sich speziell für die gute und erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins: „Besonders die Bläserklasse in der Grundschule ist eine hervorragende Sache.“

Nachdem jedes Vorstandsmitglied seinen Tätigkeitsbericht vorgetragen hatte, kam auch unter anderem Laura Bercher als Verfasserin der Probenstatistik an die Reihe. Bei ihren Ausführungen erhielten fünf Mitglieder für ihren Probebesuch von über 90 Prozent jeweils ein schönes Vereinsglas als Anerkennung. Der neue Vorsitzende Christin Küpfer bekam den Wanderpokal überreicht, weil er an jeder Probe teilgenommen hatte und nicht einmal fehlte. Dieser Wanderpokal wurde von Ehrenmitglied Alfons Tröndle gespendet und wird seit 1986 nur für 100-prozentigen Probebesuch überreicht.

Bei der anschließenden Neuwahl, die Bürgermeister Manfred Weber leitete, wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder bestätigt. Vorsitzende wurden Christian Küpfer (in Geheimwahl), Karin Amann und Gerd Bercher.

Wiedergewählt wurden zudem Diana König (Schriftführerin), Bernhard Preis (Protokollführer), Bärbel Bercher (Jugendausbildung), Stephan Zimmermann (Festwirt, Homepageverwaltung), Daniela Faller, Volker Groß und Nina Weihrauch (Beisitzer), Volker Groß (Notenwart und Instrumentenwart Holz), Sonja Teufel (Uniformwart), Gerd Bercher (Vereinsheimwirt und Verbandsmeldungen), Joachim Pawelek (in Abwesenheit, Instrumentenwart Blech), Verena Preis (Gema-Meldungen), Hubert Herrmann (Archivverwaltung), Herbert Hegmann und Uschi Kalchofner (Kassenprüfer). Werner Säuberli (in Abwesenheit, Vizedirigent).

Einzig der Posten Probenstatistik wurde neu vergeben. Diesen übernimmt in Zukunft Alexa Bercher. In seinen Ausführungen erläuterte der Vorsitzende Gerd Bercher noch einmal das anstehende Gesamtkonzert der Küssaberger Musikvereine Kadelburg, Dangstetten und Rheinheim, das am 16. Juni im Gemeindezentrum stattfinden soll. „Ich freue mich auf 100 Musiker – drei Vereine – ein Orchester.“