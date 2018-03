Küssaberg Der Kirchenchor St. Michael hat sein Ohr am Puls der Zeit

Sänger und Vorstand des Kirchenchors St. Michael Rheinheim verbindet der Gestaltungswillen. Es herrscht die Bereitschaft, mit Freude am Lernen ständig neues Liedgut einzuüben.

Der katholische Kirchenchor Rheinheim begreift seine Aufgabe als ein Reagieren auf sich ständig ändernde Gegebenheiten und als Akzentuierung der kirchlichen Botschaft mit den eigenen Möglichkeiten. Die Bewahrung des angestammten sowie die Aneignung neuen Liedguts setzt Freude am Lernen und zugleich ein hohes Maß an Kontinuität voraus. Kaum jemand verkörpert diese besser als die wiedergewählte Vorsitzende Maritta Maurer, die nicht nur mit allseits bewundertem, inspiriertem Gestaltungswillen die zwischenmenschlichen Beziehungen festzurrt, sondern auch mit lückenloser Präsenz die Probenstatistik anführt.

Ihr folgt Karl Granacher mit einem Fehltermin. Solch eine Einstellung ist ansteckend. So kann sich auch der gesamte Vorstand auf ein gleichbleibend hohes Aktivitätsniveau stützen. Eva Volk, Maja Küpfer, Anja Sirch und Mäggy Graf führen ihr Amt weiter, desgleichen Marlies Huber als Kassiererin und die beiden Kassenprüfer Wolfgang Limper und Rolf Zippel. Ruth Baumgartner legt nach zehn Jahren das Amt der Schriftführerin in die Hände von Jutta Braun, Elfriede Ritter rückt für Ilse Werner in den Vorstand nach, die sich mehr um die Familie kümmern will.

Pfarrer Marcus Maria Gut bekundete dem ganzen Chor seine Wertschätzung und hatte Urkunden für die treuen Mitglieder Wolfgang Limper (zehn Jahre) und Margret Hollecker (20 Jahre Chorgesang, durch Krankheit abwesend) dabei. Der Diözesanverband übermittelte Maja Küpfer die hohe Anerkennung für 50 Jahre Dienst an der Musica Sacra – all dies Beleg für ein verlässliches Fundament, garantiert durch Maritta Maurer mit ihren besonderen Talenten und ihrer integrativen Amtsführung. Nur so sind auch kleine musikalische Experimente möglich, wie der eigens fabrizierte „Feen-Boogie“, der die beiden Pfarrsekretärinnen von Rheinheim und Hohentengen, Ursula Bögi und Martha Merkt, in den Ruhestand geleiten wird.