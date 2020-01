von Tina Prause

Die bisherige Kioskbetreiberin des Familienbads Reckingen, Heidi Schubert, hat sich im vergangenen Herbst nach 25 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Mit viel Herz und persönlichem Engagement verwöhnte Heidi Schubert all die Jahre ihre kleinen und großen Kunden, bevor sie sich entschied, in den Ruhestand zu gehen. Heidi Schubert wurde zum Saisonende des Freibads Reckingen von den Reckinger Vereinen, die immer wieder gerne ihre Bewirtung in Anspruch genommen hatten, sowie einigen Stammgästen, dem Gemeinderat und Mitarbeitern der Verwaltung gebührend verabschiedet.

Seither war die Verwaltung auf der Suche nach einer Nachfolgelösung. In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung informierte nun Bürgermeister Manfred Weber zufrieden,“dass diese Lücke nun geschlossen ist“. Mit dem Saisonbeginn, der je nach Wetterlage voraussichtlich Mitte bis Ende Mai stattfinden wird, dürfen sich die Badegäste über die Bewirtung von Beyazit Sarikaya, Inhaber des Tiengener Restaurants „Essbahn„ freuen. Schon heute weist eine Information auf seiner Internetseite (www.essbahn-wt.de) auf das zukünftige Angebot hin. Beyazit Sarikaya betreibt zudem den Kiosk im Tiengener Freibad.

Nach wie vor ungeklärt ist, wer mit dem Beginn der Minigolfsaison den dortigen Kioskbetrieb, inklusive dem Betrieb der Minigolfanlage, übernehmen wird. „Hier sind wir noch auf der Suche“, informierte Bürgermeister Manfred Weber abschließend und hofft, hier bald eine Lösung zu finden.