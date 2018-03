Küssaberg Der Brückenchor ehrt fleißige Sänger

Ein besonderer Dank geht beim Brückenchor an Egon Hugel für 25 aktive Jahre. Die Festhütte und die WC-Anlage sollen saniert werden.

Mit zurzeit 33 aktiven Sängern und 31 passiven Mitgliedern ist der Brückenchor in Küssaberg ein gut aufgestellter Verein. Vormals hieß er Männergesangsverein Rheinheim und seit 2015 Brückenchor mit 21 Männern und 17 Frauen, damals noch unter der Leitung von Rudi Spahr. 2017 wurde der Verein von Jörg Cahenzli übernommen. Cahenzli blickte auf die vielen Veranstaltungen und Auftritte des Vereins in 2017 zurück und vergaß dabei nicht, zu erwähnen, dass die Dirigentin eine fabelhafte Arbeit geleistet habe. „Ich möchte auch nicht vergessen, dass Hans-Jörg Seilacher, heute in Abwesenheit, uns öfter einmal unterstützt hat, wenn die Dirigentin nicht konnte. Dafür ein Dankeschön.“

Irmgard Pfeifer ehrte anschließend verdiente Mitglieder. Die fleißigsten Sänger wurden mit einem Präsent ausgezeichnet: Hanni Seela und Jörg Cahenzli (beide viermal), Marita Mülhaupt, Maria Haas und Hansi Wechlin (dreimal). Nur zweimal gefehlt hatte Egon Hugel. Aber ihm wurde dann noch eine andere Ehre zuteil. Irmgard Pfeifer führte aus: „Du bist am 10. Dezember 1993 dem damaligen Männergesangsverein und heutigem Brückenchor beigetreten und bist seit 1999 bis heute Kassenprüfer. Auf Dich war immer Verlass, Du hast überall mitgeholfen und Dich überall eingesetzt. Dieser Einsatz wurde jäh durch einen Unfall unterbrochen, den du zusammen mit Kurt Fischer im Jahre 2002 hattest.“ Anschließend wurde auch Hugels Ehefrau Helga mit einem Blumenstrauß überrascht. „Liebe Helga, Du warst auch immer zur Stelle, hast eifrig immer Kuchen gebacken und warst auch bei den Festen immer aktiv. Dafür Danke.“ Für zehnjährige Mitgliedschaft bekamen Jörg Cahenzli und Wolfgang Limpert ein Geschenk überreicht.

Die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder konnte von Bürgermeister Manfred Weber relativ schnell durchgezogen werden, weil der alte Vorstand auch der neue ist. Weber merkte in seiner Rede an: „Wir wissen auch, dass die Situation mit der Festhütte nicht dem heutigen Stand entspricht und wir, die Gemeinde und Ihr, die Nutzer der Hütte, müssen uns zusammensetzen und abklären, was gemacht werden kann. Die WC-Anlage muss geändert werden, sie ist ja nicht nur für das Blumenfest da, sondern auch für das Bädle generell. Dort finden ja auch oft Begegnungen statt. Gemeinsam, wie wir das in Küssaberg handhaben, werden wir eine Lösung finden.“