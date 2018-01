Küssaberg Delphintherapie als Wunsch: Familie Estrefoski startet Spendenaktion für Amelie und Maxime Bielecki

Das Ehepaar Daria und Zija Estrefoski unterstützt die Familie Bielecki mit einer Spendenaktion. Bisher kommen für den Herzenswunsch, einer Delphintherapie für Amelie und Maxime, 1400 Euro zusammen. Die 14-jährige Amelie wie auch die fünf Jahre alte Maxime sind von Geburt an schwerstbehindert und benötigen intensive Betreuung rund um die Uhr.

Küssaberg (sho) Ela und Adi Bielecki mit ihren Töchtern Amelie und Maxime sind eine liebevolle Familie, in der oft gelacht wird. Unbeschwert ist das Leben für sie allerdings nicht, denn sowohl die 14-jährige Amelie wie auch die fünf Jahre alte Maxine sind von Geburt an schwerstbehindert und benötigen intensive Betreuung rund um die Uhr. Die Familie meistert ihr Schicksal mit beeindruckender Stärke und hat sich die Freude bewahrt.

Dennoch bedeutet das Leben mit zwei behinderten Kindern jeden Tag aufs Neue eine enorme Herausforderung für das junge Ehepaar. Der Alltag ist geprägt von Therapien, Arztterminen und oftmals langen Krankenhausaufenthalten. „Trotzdem haben wir keinen Tag bereut, unsere Mädchen bekommen zu haben. Wir lieben sie über alles, und sie bringen uns sehr viel Freude“, betont Ela Bielecki.

Die Förderung ihrer beiden Töchter liegt den Eltern sehr am Herzen, „Was immer unseren Mädchen hilft, möchten wir ihnen ermöglichen“, erklärt die zweifache Mama. Zahlreiche Therapien werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Was möglich ist stemmen Ela und Adi Bielecki selbst. Der größte Wunsch der Familie, eine Delphintherapie in Curacao für Amelie und Maxi, liegt allerdings in weiter Ferne. Die Kosten von rund 18 000 Euro kann Familie Bielecki nicht aufbringen und so dachten sie lange, dass dieser Wunsch wohl immer unerfüllt bleiben wird.

Doch jetzt gibt es Hoffnung, dass der Herzenswunsch doch noch Realität wird. Daria und Zija Estrefoski, Inhaber der Bäckerei Preiser in Tiengen, haben eine Weihnachtsaktion zugunsten der Familie Bielecki gestartet. Von jedem Bioprodukt, das in ihrer Bäckerei bis Silvester verkauft wurde, spenden die Estrefoskis 10 Cent an die Dolphin Aid e.V., wo für die beiden Schwestern ein Spendenkonto eingerichtet wurde. So kamen 1400 Euro zusammen.

Daria und Zija Estrefoski sind selbst Eltern eines behinderten Sohnes. Auch sie haben ihrem Sohn Malik im Jahre 2015 eine Delfintherapie ermöglicht. „Malik hat von den Delfinen so sehr profitiert“, schwärmt die dreifache Mutter Daria, „Wir würden uns einfach sehr freuen, wenn auch Amelie und Maxi die Chance bekämen von der positiven Wirkung dieser wunderbaren Tiere zu profitieren.“

Die Familien kennen sich aus dem Kindergarten der Wutachschule, den Maxine und Malik gemeinsam besucht haben. „Bei aller Freude, die uns unsere Kinder bringen, wissen wir doch auch selbst, wie viel Kraft es braucht, den Alltag mit einem behinderten Kind zu meistern. Die Bieleckis haben mit ihren zwei behinderten Mädchen noch mehr zu bewältigen“, sagt Daria Estrefoski.

Dolphin Aid e.V. DE52 3005 0110 0020 0024 24, Verwendungszweck: Amelie und Maxine Bielecki

Eine Delfintherapie wird ergänzend zu konservativen Therapieformen überwiegend zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Das therapeutische Spiel mit Delfinen ermöglicht Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen neue Wege, um eine positive Entwicklung zu machen. Den Delfinen wird im Bezug auf mentale und körperliche Behinderungen gerade bei Kindern eine enorme therapeutische Fähigkeit und ein sensibles Gespür zugesprochen. Ziele der Delfinherapie sind u.a., die Konzentration der Kinder zu steigern oder ihre Fähigkeit zur Kontaktaufnahme zu verbessern. Es gibt nur wenige Therapiezentren auf der Welt. Die Kosten übernimmt keine Krankenkasse.