von Tina Prause

„Ente gut – alles gut“, das war das Motto des zweiten Küssaberger Entenevents, das von der evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg am Samstag bei fast schon zu gutem Wetter stattfand und den krönenden Abschluss der erfolgreichen Renovierungsarbeiten „Wir machen unsere Bergkirche schön“ machen sollte.

Kurz vor dem Startschuss wurden noch letzte Lose verkauft. | Bild: Tina Prause

Bei deutlich über 30 Grad und blauem Himmel waren gerade die Schattenplätze am Rhypark in Kadelburg äußerst beliebt bei den Besuchern. Zur Freude aller, schwammen die Enten dieses Jahr nicht im Rhein ihrem Ziel entgegen, sondern wurden in einem extra dafür aufgebauten großen Bassin freigelassen, um später geangelt zu werden.

Die Roaring Tomtits ließen sich von den Temperaturen nicht beeindrucken und heizten zusätzlich musikalisch ein. | Bild: Tina Prause

Die Band Roaring Tomtits heizte zusätzlich zum Wetter musikalisch noch ein und verkürzte so die Wartezeit auf die Gewinnziehung. Währenddessen hatten viele Kinder Spaß daran, sich im Entenbecken etwas abzukühlen und die 1187 Enten nochmals kräftig durchzumischen. So viele Ententickets wurden in den Wochen vor der Veranstaltung verkauft. „Das ist eine tolle Zahl“, freute sich Pfarrerin Andrea Kaiser, die gemeinsam mit dem Kirchenrat in den vergangenen Monaten das Entenevent organisiert hatte. Mit den Einnahmen möchte sich die Kirchengemeinde einen letzten „Renovierungswunsch“ erfüllen und eine moderne, digitale Lautsprecheranlage mit Hörschleife kaufen.

Für die Gewinnziehung ließen es sich dann einige Mitglieder des Kirchenrats nicht nehmen, selbst in das Becken zu steigen, um mit Käscher und Entenhaube ausgerüstet, die Gewinnnummern zu ziehen. Für 41 Preise galt es, Enten zu fangen, wobei die meisten Losbesitzer auf einen der drei Hauptreise, einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, einen Octomedia-Gutschein im Wert von 800 Euro und einen Einkaufsgutschein des Modehauses May, hofften. Gutscheine für regionale Blumenläden oder für Cafés, aber auch Regenschirme fanden gleich am Samstag neue Besitzer. Auch einer der drei Hauptpreise konnte direkt übergeben werden.

1187 Enten schwammen im extra dafür aufgebauten Becken und hofften darauf, geangelt zu werden. | Bild: Tina Prause

Während die Gewinnnummern offiziell ausgestellt wurden, sorgten die Roaring Tomtits noch einmal für eine gute musikalische Stimmung und animierten mit Liedern von Tina Turner und anderen Größen den einen oder anderen doch noch, trotz Hitze zu tanzen. Derweil wurde auch das Wasserbassin der Enten offiziell zweckentfremdet. Kinder und Jugendliche hatten viel Spaß bei einer erfrischenden Wasserschlacht.

Kaum war der offizielle Teil beendet, nutzten die Kinder und Jugendlichen das Becken zur Abkühlung. So mancher Erwachsener hätte gerne mitgemacht. | Bild: Tina Prause