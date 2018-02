Küssaberg Das sagt die Gemeinde Küssaberg zum geplanten Atomendlager

Die Stellungnahme zum geplanten Schweizer Atommüllendlager in Grenznähe war Thema im Gemeinderat. Große Sorge bereitet den Gemeinderäten die geplante Lage der Oberflächenstandorte.

Küssaberg (tpr) Von der Planung für atomare Endlager in der Schweiz ist auch die Gemeinde Küssaberg betroffen. Aktuell gibt es bis zum 9. März die Möglichkeit, eine Stellungnahme für die aktuell laufende zwiete Etappe abzugeben. In seiner Sitzung besprach der Gemeinderat mit Bürgermeister Manfred Weber die wichtigen Punkte der Stellungnahme aus Küssaberg. „Die Auswirkungen sind noch nicht greifbar“ sagte Bürgermeister Manfred Weber einleitend. Auch sei die Berührtheit in der Bevölkerung "leider noch nicht angekommen". Was auch die komplett leeren Zuhörerstühle zeigten, die zum vorherigen Thema noch voll besetzt waren. Gemeinderat Gottfried Ritter stellte „enttäuscht und irritiert“ fest „alle Gäste sind weg“.

Ein wichtiger Punkt in der Stellungnahme der Gemeinde sind die grenznah vorgesehenen Oberflächenstandorte, die für die Verwaltung und den Gemeinderat keinesfalls akzeptabel sind. Teilweise würden diese dann sogar in Sichtweite liegen. Das Gremium war sich einig, dass die Gemeinde durch die bereits bestehenden, grenznahen atomaren Anlagen schon ausreichend betroffen ist. „Wir können nur hoffen, dass die Oberflächenlager weiter weg kommen“, sagte Clemens Stoll. Zudem muss unbedingt Küssabergs Lage im Grundwasserschongebiet und Trinkwasserschutzgebiet berücksichtigt werden. Auch sei eine weiterhin uneingeschränkte Beteiligung notwendig für Küssaberg.

In der Etappe 3 ist beabsichtigt, die Abgrenzung der Standortregionen zu ändern. So würde Küssaberg nur noch unter „weiteren einzubeziehenden Gemeinden“ vertreten sein. Bisher war die Gemeinde als „vollständig betroffen“ eingestuft. Hervorzuheben sei auch, dass Küssaberg eine Tourismusgemeinde ist, für die grenznahe Oberflächenstandorte negative Auswirkungen haben könnte. Weiter solle in Etappe 3 eine zeitnahe Untersuchung zu grenzfernen (alternativen) OFA-Anlagen durchgeführt werden. Die Gemeinde schließt den Stellungnahmen der Landkreise Waldshut, Konstanz, Schwarzwald-Baar und Lörrach an.