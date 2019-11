von Tina Prause

„Es sind die Verdienste der Damen, die unsere Büchereien rentabel machen“, lobte Bürgermeister Manfred Weber einleitend das Ehrenamt der Mitarbeiterinnen der Büchereien in Küssaberg.

Drei von ihnen, Sabine Rottenkolber und Brigitte Rossa für 15 Jahre in der Bücherei Dangstetten, sowie Christine Maier für zehn Jahre in der Bücherei Bechtersbohl wurden am Dienstag für ihre langjährige Mitarbeit geehrt. Im Kreise der Kolleginnen überreichte Manfred Weber jeder Dame einen Blumenstrauß und einen Gutschein, der für nahezu alle Geschäfte und Angebote innerhalb Küssaberg eingesetzt werden kann.

Die Büchereien der Gemeinde Küssaberg Bechtersbohl Die Bücherei befindet sich im Gemeindehaus im Talweg 2 und führt seit Langem eine Wunschliste, die sie versucht, zu bedienen. Leitung: Christine Maier, Öffnungszeiten: mittwochs (außer in den Schulferien) von 18.30 bis 19 Uhr. Dangstetten Die Bücherei ist im ersten Stock des Bürgerhauses in der Wisgass 4. Kinder bekommen einen Lesepass, für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel. Ist der Pass voll, darf in die Schatzkiste gegriffen werden. Leitung: Sabine Rottenkolber. Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag (außer in Schulferien) von 16 bis 18 Uhr. Kadelburg Die Bücherei ist im ersten Stock des Alten Rathauses, Hauptstraße 8. Für Kinder gibt es eine gemütliche Leseecke. Leitung: Bärbel Strüber. Öffnungszeiten: dienstags (außer in Schulferien) von 17 bis 18.30 Uhr. Küßnach Die Bücherei befindet sich im Gemeindehaus, Lienheimer Straße 8b. Die Leitung ist auf Irene Polland, Margot Kaiser, Michaela Habermann, Carmen Goße, Astrid Leitner, Ursula Bögi und Konstanze Gnädig aufgeteilt. Öffnungszeiten: Dienstags (außer in Schulferien) von 18 bis 18.30 Uhr. Rheinheim Die Bücherei ist in der ehemaligen Zehntscheuer in der Zurzacher Straße 6. Es gibt einen separaten Bereich für Kinder. Leitung: Nicole Merkl, Öffnungszeiten: mittwochs (außer in Schulferien) von 17 bis 1 Uhr. Reckingen Die Bücherei ist im Dorfgemeinschaftshaus, Rheinheimer Straße 6. Durch den Bau des neuen Gebäudes freut sich die Bücherei über neue Räume. Leitung: Margarethe Graf, Öffnungszeiten: mittwochs (außer in Schulferien) von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Küssaberg betreibt seit vielen Jahren in jeder Ortschaft eine Bücherei, die für jeden Lesegeschmack etwas zu bieten haben. Ratgeber aller Art, Belletristik, Kinder- und Jugendbücher sowie eine Vielzahl an CDs und Kassetten, sind in den Regalen der Büchereien zu finden. Neben den normalen administrativen Aufgaben, die zum Ausleihen dazu gehören, achten die Frauen immer darauf, auch aktuelle Bestseller, Klassiker und spezielle Kundenwünsche anbieten zu können. Für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen endet die Leidenschaft für Bücher nicht mit der Arbeit in der Bücherei. Alle schätzen privat ein gutes Buch und nutzen so auch selbst den Verleihservice für sich. „Wir wollen ja auch gerne etwas beraten, wenn wir gefragt werden“, sagt Christine Maier.

Küssaberg Die Gemeinde Küssaberg pflanzt eine Linde gegen den Klimawandel Das könnte Sie auch interessieren

Folgende Bücher, die auch zum Ausleihen vorhanden sind, können die drei Jubilarinnen aktuell für die tristen Herbsttage empfehlen: Sabine Rottenkolber aus der Bücherei Dangstetten empfiehlt „Ein ganzes halbes Jahr“ von Jojo Moyes. „Für mich ist das Buch ein Klassiker“, sagt sie und verweist darauf, dass es davon auch schon einen zweiten Teil gibt.

Brigitte Rossa, ebenfalls aus der Bücherei Dangstetten empfiehlt den Roman „BLACKOUT –Morgen ist es zu spät“ von Marc Elsberg. „Es ist unglaublich spannend geschrieben“, lobt sie den Spiegel-Bestseller. Christine Maier aus der Bücherei Bechtersbohl empfiehlt „Das Verschwinden der Stephanie Mailer“ von Joel Dicker. „Spannend von Anfang an“, beschreibt sie das neue Buch der aus Genf stammenden Autorin.