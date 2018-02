Küssaberg Das Projekt Wohnen im Alter in Kadelburg kommt voran

Das Projekt Wohnen im Alter in Kadelburg kommt voran

Der Gemeinderat stellt wichtige Weichen für das Projekt Wohnen im Alter in Kadelburg. Der Spatenstich im Herbst soll weiterhin als Ziel gelten.

Wenn alles glatt läuft, soll im Herbst der Spatenstich für den Hochbau Wohnen im Alter in Kadelburg erfolgen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Hans Eckert, zuständig für den Bereich Wohnen im Alter bei der Bürgergemeinschaft, über den Besuch eines vergleichbaren Projektes in Kiebingen. Dort existiert bereits seit 2016 eine Wohngemeinschaft und die Abordnung, bestehend aus Mitgliedern des Vereins und der Verwaltung, nutzte die Gelegenheit, um dort Fragen stellen zu können.

„Wir sind mit dem Projekt auf dem richtigen Weg“, sagte Hans Eckert dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Man habe sich noch die eine oder andere Anregung für das Projekt in Kadelburg holen können. So zum Beispiel die Planung eines zusätzlichen Raumes, der von einem ambulanten Pflegedienst als Büro genutzt werden kann. Hier könnten die Akten der Bewohner gelagert, Sprechstunden abgehalten werden und ähnliches. Die Mehrkosten für den bisher noch nicht geplanten Raum liegen bei 6000 Euro.

Der zuständige Architekt Peter Schanz hatte anschließend gemeinsam mit Rolf Preis, Inhaber der Firma Rolf Preis Lüften und Heizen aus Kadelburg, dem Gemeinderat verschiedene Konzepte für die Heizung und Lüftung des geplanten Komplexes erarbeitet. Diese Punkte standen an diesem Abend auf der Agenda zur Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.

Ursprünglich waren rund 130 000 Euro für die Heizungsanlage budgetiert worden. Bei der von den Fachleuten empfohlenen Variante handelt es sich um eine Luftwärmepumpe zur Abdeckung der Grundlast. Eine zusätzliche Photovoltaikanlage soll den hierfür benötigten Strom liefern, sodass die Anlage dauerhaft Kosteneinsparungen erwirtschaften kann. „Die Anschaffung wird sich in wenigen Jahren amortisiert haben“, informierte Peter Schanz das Gremium. Als Zuschaltung für Spitzenlasten soll zudem eine Gasheizung unterstützen.

Die Anschaffungskosten für das Paket liegen bei rund 155 000 Euro. Neben dem finanziellen Aspekt war dem Gemeinderat der Standort der Wärmepumpe wichtig, um eine eventuelle Lärmbelästigung der Bewohner zu vermeiden. Aktuell ist geplant, die Pumpe hinter dem Heizraum aufzustellen. Die Lüftung der Nasszellen wird vergleichbar mit der im normalen Mietwohnungsbau sein. Im Gemeinschaftsraum der Wohngemeinschaft soll zudem eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installiert werden. In dem auch für öffentliche Anlässe nutzbaren Veranstaltungsraum wird zudem noch eine Klimaanlage installiert.

Abgesehen von der Technik, galt es für den Gemeinderat noch zu entscheiden, wie die geplanten Zwei-Raum-Wohnungen in dem Gebäudekomplex aufgeteilt werden sollen. Auch, um Barrierefreiheit zu sichern, soll der Wohn-Küchen-Bereich offen gestaltet werden. Die entsprechenden Ausschreibungen für die Arbeiten werden nun durch den Architekten Peter Schanz erfolgen. Im Herbst ist der Spatenstich geplant, sodass in 2020 die ersten Bewohner einziehen können.